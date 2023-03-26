Ulaşımda yeni trend motosiklet oldu

Otomobil fiyatlarındaki yükseliş motosiklet satışlarına yaradı. 2022 yılında motosiklet pazarı yüzde 62,3 oranında büyüdü. Ford Otosan Rakun, Temsa ise Kumpan markasıyla pazara adım attı. Birçok yeni firmanın ise Türkiye'de üretim yapabilmek için pazar bilgisi aldığı ifade ediliyor.

Not: 05-18 Mart 2023 tarihli sayıdan

Otomobil sahipliğinin zorlaşması, zamandan tasarruf ve pandemi sebebiyle toplu taşımaya alternatif olarak motosikletin tercih edilmesi ve birçok markanın ürün çeşitliliğini artırmasıyla birlikte motosiklet pazarını hareketlendirdi. Artan otomobil ve yakıt fiyatları özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların bireysel ulaşım ihtiyaçları için motosiklete yönelmesine neden oldu.

Motosiklet ilk defa Türkiye'de yatırım aracı olarak görülmeye başladı. 2022 yılında bireysel kullanım ve e-ticaret firmalarının talebi ile motosiklet pazarı yüzde 62,3 oranında büyüdü. Bireysel kullanımda B sınıfı ehliyetle kullanılabilen 0-50 cc ve elektrikli motosikletlere kolay ulaşılması nedeniyle bu araçlara talep yüzde 84,2 oranında arttı. Bu segmenti daha çok ilk kez motosiklet alanlar tercih etti.

Pandemi ile başlayan e-ticarete olan talep ile de 100-125 cc bandındaki motosikletlere de talep 2022 yılında yüzde 59 oranında arttı. 2023 yılında motosiklet pazarına katılan yeni firmalar ve talebin devam edeceği öngörüsü ile geçen senenin yüzde 10 üzerinde bir artışla 450 bin adetlik satışa ulaşılması bekleniyor. Yüzde 30 büyüyen elektrikli motosiklet pazarındaki ivme dikkat çekiyor.

YENİ MARKALAR GİRİYOR

Pazardaki bu potansiyel yeni markaları da harekete geçirmiş durumda. Ford Otosan, Rakun markasıyla seri üretime başlayarak motosiklet pazarına giriş yaparken, Temsa da Kumpan markasıyla pazara adım attı.

Birçok yeni firmanın Türkiye'de üretim yapabilmek için pazar bilgisi aldığını söyleyen Motosiklet Endüstri Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, "Motosiklet pazarına 15 firmanın üzerinde yeni üretici/itha-latçı firma katıldı ya da katılmak üzere oluşumlarını tamamlamak üzere.

27-30 Nisan 2023 tarihleri arasında IFM'de yapılacak olan motosiklet fuarında bu firmaları görmebilme şansımız daha net olacaktır" diyor. Kymco, Hero ve Piaggio, Türkiye'ye yatırım yapmayı gündeme alan markalar arasında.

Pazardaki potansiyel doğrultusunda markalar da hedef büyüttü. Türkiye'de yedi motosiklet ve bir bisiklet markasını temsil eden Doğan Trend, 2022 yılında 6 bin 215 adet motosikleti müşterileriyle buluşturdu.

Bu yıl Doğan Trend Motosiklet Grubu'nun yüzde 68'lik bir büyüme hedefi var. Şirket, 2023'te toplamda 10 bin 500 adet motosiklet, 2 bin adet bisikleti yeni müşterileriyle

buluşturmayı hedefliyor. Doğan Trend Otomotiv Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar, "Otomobil ehliyeti ile motosiklet kullanılabilme regülasyonunun 50 cc'den 125 cc'ye yükseltilmesi teklifini destekliyoruz. Bu regülas-yon pazarın büyümesine katkı sağlayacak en büyük adım olacaktır.

Büyük şehirlerdeki trafiğe ve çevreye katkısı yönünden alternatifi olmayan motosikletin, belediyelerce de desteklenmesi, teşvik edilmesi beklentimizdir" diyor. 50 cc ve 125 cc segmentlerinin toplam pazarın yüzde 70'ini oluşturduğunu söyleyen Acar, elektrikli segmentine özellikle dikkat çekiyor.

Bu segment geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 büyüyerek toplam pazardan yüzde 12 pay aldı. Önümüzdeki sene aynı hızla büyüme bekleniyor.

Pazarda 1992 yılından bu yana BMW Motorrad markası ile hizmet veren Borusan Otomotiv Grubu, geçtiğimiz yıl toplamda 1.707 adet perakende BMW motosiklet satışı gerçekleştirdi. Toplam satış içinde tamamen elektrikli olan BMW CE 04 modeli ise satış adedi ise 136 oldu.

Motosiklet sektörünün hızlı bir büyüme trendinde olduğunu söyleyen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "Özellikle elektrikli motosikletlerin geleceği şekillendireceğini düşündüğümüz için gelecek yıllarda belki sadece elektrikli olmak üzere başka bir marka temsilciğini düşünebiliriz" diye konuşuyor.

Şirket, 2023 yılında 2 bin adedin üzerinde satış yapmayı hedefliyor. 2023 yılında da 50 cc hacimli modeller ile özellikle elektrikli motosiklet segmentinin katlanarak büyümeye devam edeceğini öngördüklerini belirten Tiftik, "Sadece elektrikli motosikletlerin satışının 2023 yılında 100 bin adedi aşması bekleniyor. Toplam pazarda da yaklaşık 600 bin adet yeni motosiklet/scooter'ın tescilinin gerçekleşmesini bekliyoruz" diyor.

ELEKTRİKLİ MODELLER GELİYOR

2022 yılında Türkiye'de 47 bin 844 motosiklet satan Honda, yüzde 23,4'lük pazar payına ulaştı. Şirket, 2023 satış hedefini 80 bin adet, pazar payı hedefini ise yüzde 35 olarak belirledi. 2023 yılında birçok yeni ürünü pazara sunmayı planladıklarını söyleyen Honda Türkiye Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çetin Kardeş, "Burada özellikle hem konfor sunan hem de kolay ulaşım sağlayan giriş segmenti modellere önem veriyoruz.

Ayrıca elektrikli modelimizle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuşuyor. 2023 yılında tüketicilerin motosiklete olan ilgisinin devam edeceğini belirten Kardeş, birçok markanın yeni ürünleri ile gamını çeşitlendirirken farklı segmentlerde model alternatiflerinin de artmasının pazarı olumlu etkileyeceğini belirtiyor.

Kardeş'e göre bu durumda markaların ürün tedariklerinde sorun yaşamaması halinde 50cc dahil toplam pazarın 500 bin adet ile rekor bir satışa imza atması mümkün.

2022 yılında 10 bin adet motosiklet satışı gerçekleştiren Yamaha, 2023 yılında büyümesine devam edecek. Pandemi ile birlikte büyüyen kurye sektörü, akaryakıt fiyatlarında artışlar, toplu taşımadan kaçınma ve otomotiv sektöründe yaşanan stok sıkıntılarının motosiklete olan ilgiyi artırdığını söyleyen Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Hakan Kaya, "Her ne kadar yüksek hacimli hobby bike dediğimiz modellerde de bir miktar artış gözlemlense de pazarda asıl artış 50 - 250 cc motor hacmine sahip segmentte gerçekleşti" diyor.

Yamaha, pazara ürün tedarik ederken aynı zamanda motosiklet kültürünün ve kullanımının yaygınlaşması için de çeşitli projeler yürütüyor. Yamaha Riding Academy'de kadınlara yönelik ücretsiz eğitim veriliyor.

TÜRKİYE ÜRETİM MERKEZİ OLACAK

MOTED, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürüttüğü çalışmayla Türkiye'yi Avrupa ve Ortadoğu'nun 'motosiklet üretim merkezi' haline getirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda yapılan iki çalıştay sonucunda da kalıcı ve teşvik edici bir pazar elde edilmesi için beş temel madde belirlendi.

Bunlardan en önemlisi 125 cc'ye kadar motosikletlere B sınıfı ehliyet ile kullanılabilme yetkisi verilmesi. Diğer maddeler ise; 250 cc üzeri için kademeli vergi sisteminin düzenlenmesi, hız limitleri ve güvenlik düzenlemeleri, hurda teşviği ve toplumun bilgilendirilmesi için tanıtım çalışmalarının yapılması olarak belirlendi.

Remzi Öztürk, "Beş yıl önce 100 milyon olan yıllık motosiklet üretimi üçte bir oranında artarak 150 milyon adete doğru ilerlemekte Türkiye'deki oluşturacağımız hareket kabiliyeti yüksek motosiklet sanayii için bu çok önemli bir fırsat" diyor.

