Venue, 3 otel projesiyle Z kuşağını hedefliyor

Türkiye’de turizm sektörü pandemi sonrası en zirve yılını yaşadı. 2020’de 11, 2021’de 21 milyon, 2022’de 50 milyon turist ağırlandı. 2023 yılının da başarılı bir yıl olması bekleniyor. Önümüzdeki döneme ilişkin trendleri Z kuşağı olarak adlandırılan yeni kuşak belirliyor. Venue International, Z kuşağının hakim olduğu bu dönemi Nişantaşı, Beyoğlu ve Sultanahmet’te geliştirdiği 200 milyon dolar değerindeki 3 yeni otel projesiyle karşılıyor.

Venue International Kurucu Ortağı Kaan Namlıcı, Nişantaşı, Beyoğlu ve Sultanahmet’deki otel projeleriyle, yeni bir turizm anlayışının öncüsü olmaya hazırlandıklarını söylüyor.

“KENDİMİZİ Z KUŞAĞI TURİZMİNİN ELÇİSİ GİBİ GÖRÜYORUZ”

turizm yatırımlarının arkasında yeni bir felsefenin olduğunu belirten Namcı, kendilerini Z kuşağı turizminin elçisi olarak gördüklerini vurguluyor. Namlıcı, felsefelerini şöyle özetliyor:

“Eski turizm anlayışı nicelik ve hizmet üzerine kuruludur. Z kuşağı turizmi ise nitelik ve deneyim. Adı üzerinde Z Kuşağı Turizmi, 1995 ve sonrası doğumluları hedefler. Y kuşağının da sonunu içine alır. Ortalama odak yaşı 30'dur. Genç, dinamik, trendsetter bir kitleye odaklanır. Klasik turizmdeki oda-sosyal alanlar-açık büfe-tesis faaliyetleri kavramları, Z Kuşağı Turizm’inde başkalaşır. Oteller sadece konaklama noktası değildir, birer deneyim alanıdır. Bu alanda farklı markalar, işbirlikleri, etkinlikler; gastronomi, sanat, spor, kültür ve eğlencenin yeni nesli yer alır. Ülkece bu kavrama odaklanmalıyız. Yatırımlarımızı Z kuşağı turizmine kaydırmalıyız. Venue International olarak bizim yaptığımız budur.”

2017’DA TÜRKİYE PAZARINA GİRDİ

Cadde perakendeciliği segmentinde Türkiye’nin en büyüğü Venue International, 2017 yılında Hollandalı Vastned Retail N. V.’nin portföyünü satın alarak Türkiye pazarına giriş yaptı. Bu alım ile İstiklal Caddesi’nin en büyük oyuncusu olan Venue, yeni yatırımlarla portföyünü büyütmeye devam ediyor. Venue International, kısa süre önce Abdi İpekçi Caddesi’nde Türkiye’nin en büyük Vakko mağazasını inşa eden ve Chanel için yeni bir mağaza geliştirdi.

TÜRKİYE’NİN İLK VAKKO HOTEL & RESİDENCE’I

Nişantaşı’nda geliştirdiği gayrimenkullerde Vakko, Chanel, Punto ve Yapı Kredi gibi kurumsal kiracıları olan Venue International, bir süredir yatırımcısı olduğu Abdi İpekçi 43 binasında Türkiye’nin ilk Vakko Hotel & Residence’ını inşa ediyor. Vakko ile kurdukları ortak şirket tarafından işletilecek 8 katlı ve 32 daireli otelin 2023 başında faaliyete geçmesi ve dünya genelinden nitelikli ziyaretçileri ağırlaması planlanıyor. Vakko Hotel & Residence’a 80 milyon dolar yatırım yapan Venue International, lüks bir konaklama deneyimi yaşamak isteyen ziyaretçileri, Nişantaşı’nın alışveriş, gastronomi ve eğlence imkanlarıyla buluşturmayı amaçlıyor.

YENİ NESİL TURİSTLERİ HEDEFLEYEN MOXY HOTEL

Venue International’ın bir diğer turizm projesi, tarihi Afrika Han’da. Marriott International ile birlikte 2024 yılında açacağı 168 odalı Moxy Hotel.

Venue International Kurucu Ortağı Kaan Namlıcı, “Satın aldığımız Afrika Han’da klasik bir şehir oteli inşa edebilirdik. Ancak biz Afrika Han'ın tarihi yapısı ile Moxy'nin yeni nesil turistleri hedefleyen eğlenceli ve şık deneyimini kesiştiren bir anlayışa yatırım yapmayı tercih ettik” diyor.

Kaan Namlıcı, Moxy Hotel’in Z kuşağı turizminin mihenk taşlarından biri olacağını, projenin yatırım değerinin de 70 milyon doların üzerinde olduğunu vurguluyor.

SULTANAHMET TAŞKONAK BUTİK KENTSEL TASARIM PROJESİ

Venue’nün geliştirdiği bir diğer turizm markası ise Sultanahmet’te butik bir kentsel tasarım projesi olan Taşkonak. 46 parsel ve 13 tescilli eski eserden oluşan bu proje, İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan Cankurtaran’a geçmişi bugüne taşıyan, yeni bir çehre kazandırmayı amaçlıyor.

50 milyon dolar yatırım değeri bulunan projenin, bölgenin tarihi, sosyal, kültürel değerlerini koruyarak turistik ve ekonomik kalkınmasını sağlayacak bir örnek teşkil etmesi amaçlanıyor. Projenin bir diğer hedefi ise Sultanahmet’in turist yapısına yenilik getirmek. Tarihe ve kültüre önem veren genç nesli bölgeye çekebilmek.

