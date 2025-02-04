“Verimlilik odaklı yatırımlar öncelikli”

Geçen yıl 52 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirten Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, “Bu yıl da verimlilik odaklı yatırımlara devam edeceğiz” diyor.

Ekonomist’in 19 Ocak - 1 Şubat 2025 tarihli sayısından

Gıda, içecek, boya, temizlik kağıdı ve enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren Yaşar Holding, enflasyonist ortamda rekabetçilik için üretim ve operasyonda verimlilik odaklı yatırımları öne aldı. Geçen yılı yüzde 65 büyümeyle 54 milyar TL ciro elde ederek kapattıklarını anlatan Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, bu yıl da enflasyonist ortamda rekabetçiliği korumak için dijital dönüşüm, modernizasyon yatırımlarıyla verimliliğe odaklandıklarını anlatıyor. Mehmet Aktaş ile grubun 2025 yılı büyüme planını konuştuk.

Holding açısından 2024 yılı özetle nasıl geçti?

Ekonomik hareketliliğin yoğun yaşandığı 2024 yılını Yaşar Topluluğu olarak yüzde 65’in üzerinde büyümeyle yaklaşık 54 milyar TL’nin üzerinde konsolide brüt ciro ile tamamladık. Toplam ihracatımız ve yurt dışındaki şirketlerimizin de yarattığı değerle birlikte yurt dışı gelirimiz 190 milyon dolarlık bir büyüklüğe geldi. Türkiye’de ekonomi yönetiminde uygulanan sıkı para politikasıyla, kârlılık ve büyüme doğrudan etkilenen alanlar oldu. Biz de gıda, içecek, boya, turizm, enerji, dış ticaret gibi çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir grup olarak enflasyonla mücadele politikasının ve ekonomideki yavaşlamanın etkilerini hissettik. Tüm şirketlerimizde nakit yönetimine; nakit yaratma kapasitesinin artırılmasına, işletme sermayesini optimize etmeye odaklandık. Yılın başında öngörülerimizi doğru yaparak daha kontrollü ilerledik, yatırımlarımızı da öngörülerimize göre planladık. Süreci iyi yöneterek yüzde 65 büyüme elde ettik. Bir önemli adımı ise dijital dönüşüm alanında yaptık.

Dijitalleşmede nasıl bir adım atıldı?

Yaklaşık 30 milyon Euro büyüklüğe erişecek yatırımla dijital dönüşümümüzü hızlandırıyoruz. Tüm süreçlerimizde verimlilik hedefimizle de uyumlu olan Proje Feniks, verinin toplanması ve daha akılcı yönetilmesi, daha nitelikli veri elde edilmesi, risk ve fırsatların hızlı ve zamanında tespit edilmesi, yapay zeka ve bulut teknolojilerinin kullanımı ile süreçlerimize hız, verimlilik ve yenilik getirecek. İki projemizin ortak noktası olan girişimcilik ve inovasyon projemiz Yaşar İDEA ile de çalışanlarımızın fikirlerini girişime dönüştürecek iklimi yaratmayı hedefliyoruz.

Holding 2025 yılına hangi hedeflerle girdi?

Projelerimizin çıktılarını almaya başlayacağımız, dönüşümü tamamlama yolunda çok önemli eşikleri geçmiş olacağımız 2025 yılı Yaşar Topluluğu için verimlilik odaklı bir yıl olacak. Güçlü bir sıçrama yapabilmek için tüm süreçlerde ve değer zincirinde verimliliğe ihtiyaç var. Tek başımıza bir sıçrama büyük değişimler yaratmıyor. Bugün enflasyonla mücadelede de üretim verimliliği ve değer/tedarik zinciri yönetiminin en akıllı şekilde yapılması en önemli konular. Verimliliğin tüm ekosisteme yayılması, topyekûn iyileşmeyi ve gelişmeyi sağlıyor. Değer zincirindeki paydaşların teknoloji kullanımının artması, yapılanmayla bilgi transferinin kolaylaşması ve sanayi iş birliğiyle düzenli gelir yaratacak sistemlerin kurulmasıyla daha güvenli bir yapı oluşacaktır. Süt ve et çiftçimizi, tedarikçimizi, bayimizi, lojistik hizmetlerini verimli çalışır hale getirirsek, herkes işini daha düzgün, daha verimli ve etkili yaparsa, işimize güncel teknolojileri uyumlarsak hem verimliliğimiz hem de rekabetçiliğimiz artacaktır. Yaşar Topluluğu olarak dönüşüm projelerimizle ekosistemimizin verimliliğini artıracak yapıyı da hayata geçiriyoruz. Değer zincirimizin bütününde sürdürülebilir kârlılık için verimlilikle büyümeliyiz.

Bu yıl büyüme beklentiniz nedir?

Türkiye ekonomisinde ilk altı ayın 2024 yılına benzer seyredeceğini, ikinci altı ayda ise enflasyon düşüşünün hızlanmasıyla kontrollü büyüme olacağını öngörüyoruz. Bu da talep artışına ve tüm sektörlerin büyümesine olumlu yansıyacaktır. Tüketici tabanı geniş ve çeşitli olan sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. Bu sebeple talepte çok ciddi bir değişiklik beklemiyoruz. Faaliyet alanlarımızda bu yıl önemli reel büyümelerin sağlanmasını, özellikle jeopolitik hareketliliğin azalmasıyla gıda, boya, kağıt sektöründeki şirketlerimizin ihracat pazarlarında daha fazla büyümesini bekliyoruz. Ülke ekonomisi ve sektörlerimizin üzerinde büyüme hedefimizi koruyoruz.

Grup stratejisi gereği belli iş alanlarında yeni yatırımlarla ilerliyor. Enerji sektörü bunlardan biri oldu. Bu alanla ilgili yeni girişimlerinizden söz eder misiniz?

Dünya ve Türkiye için öncelikli sektörlerden biri olan enerji sektöründe sürdürülebilirlik anlayışımızı da destekleyen projelerimiz devam ediyor. Topluluğumuzun ihtiyaçları için bir enerji yapılanmamız var. Topluluğun elektrik, buhar ve ısı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Desa Enerji şirketimiz topluluk dışına da satış yapıyor. Sürdürülebilirliği destekleyen, ağırlıklı güneş enerjisi üzerine yatırımlar yapıyoruz. Topluluk şirketlerinde GES yatırımlarımızı devreye alıyoruz. Pınar Et ve Desa Enerji ile başladık, diğer şirketlerimizde de devam edeceğiz. Desa Elektrik hem topluluk şirketlerine hem de topluluk dışı şirketlere toptan enerji ve elektrik tedariki sağlıyor. 2024 yılında yaygınlaşan elektrikli şarj istasyonu kurulumu ile 100’e yakın elektrikli şarj istasyonları kurulumu gerçekleştirdik. 2025 ve sonrasında da kurulumları artırmayı hedefliyoruz. Daha fazla büyümek için teşvikleri, finansman imkanlarını değerlendiriyoruz. Enerji sektöründe bu yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz.

2025 yılında ne kadarlık bir yatırım öngörünüz var, hangi alanlara odaklanacaksınız?

Ana iş kollarımız olan gıda, içecek ve boyaya odaklanmaya devam ediyoruz. Diğer yandan, tüm şirketlerimizde sektörlerimizin üzerinde büyüme hedefimizi koruyoruz. Az kaynakla daha fazla değer yaratmak, faaliyetlerimizi sürdürürken, topluluğu sürdürülebilir kılacak yönetim anlayışıyla verimlilik ve sürdürülebilirlik odağında otomasyon, modernizasyon, kapasite artırımı, AR-GE, inovasyon ve dijitalleşme odağında, ağırlıklı olarak ana iş kollarımızda, yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Yeşil dönüşüm ve özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarımıza devam edeceğiz.

Yatırımlarınızın seyri ne olacak? Yatırımların içeriğinden söz eder misiniz?

Yatırımlarımızı ağırlıklı olarak ana iş kollarımızda, modernizasyon, otomasyon, AR-GE dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında planlıyoruz. Otomasyon, modernizasyon ve kapasite artışına yönelik yatırımlar ile sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda düşük karbon ekonomisine geçiş için süreçlerimizi hızlandıracak yatırımlar devam edecek. Tabii şu anki ortam uzun vadeli yatırım yapmaya pek elverişli değil. O nedenle yenileme, modernizasyon ve dijitalleşme kanallarında geçen yıl 52 milyon dolarlık yatırım yaptık. 2025 yılı için de modernizasyon, kapasite artışı ve verimlilik odaklı yatırımlar planladık.

“2024’te yüzde 65 büyümeyle 54 milyar TL konsolide brüt ciro ve 190 milyon dolar yurt dışı gelir elde ettik.”

“Suriye’de gıda talebi artabilir”

“Pınar Süt’ün Şanlıurfa fabrikası bölgenin ihtiyacını karşılamak üzere 2015 yılında kuruldu. 13 yıldır bölgedeki istikrarsızlık sebebiyle ürünlerimiz daha çok Türkiye ve Irak pazarlarına sunuldu. Suriye’deki yeni süreçle birlikte bir potansiyel ortaya çıkabilir. Sadece gıda sektörü için değil, tüm sektörler için de talep artışı olabilir.”