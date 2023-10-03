“Wellness alanında bir platform olacağız”

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda 2023 Yılı Türkiye’nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi Vivoo’nun kurucu ortağı Gözde Büyükacaroğlu oldu. Gözde Büyükacaroğlu, “Vivoo’nun en önemli hedefi wellness alanında bir platform haline gelebilmek” diyor.

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve KAGİDER tarafından düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda 2023 Yılı Türkiye’nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi Vivoo’nun kurucu ortağı Gözde Büyükacaroğlu oldu.

Büyükacaroğlu, kadın ortağı Miray Tayfun ile yediklerinin vücuda etkilerini araştırırken bu alandaki doğru ve objektif bilgiyi alıp hızlı şekilde sonuç verecek uygulamaların çok az olduğunu fark etti.

Buradan yola çıkarak kullanıcıya hızlı ulaşabilecek, uygun fiyatlı ve hızlı aksiyon alınmasını sağlayacak olan Vivoo’yu kurmaya karar verdi.

Vivoo, evinizin konforunda kullanılabilecek idrar testleri ile kullanıcılara su tüketim seviyesi, pH, kalsiyum, magnezyum gibi farklı parametrelerde sonuçlar gösteriyor ve nasıl daha sağlıklı bir yaşam sürebileceğine dair tavsiyeler veriyor.

100’den fazla ülkeye ihracat yapan şirket, ABD’nin en büyük eczane ve market zincirlerinden CVS ile çalışmaya başladı. Büyükacaroğlu, “Vivoo’nun en önemli hedefi wellness alanında bir platform haline gelebilmek. ” diyor. Büyükacaroğlu ile girişim hikayesini ve şirketin hedeflerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.