ARA
Bist 100
8523,57
0,43%
Bist 100
Dolar/TL
27,5
0,1282%
Dolar/TL
Euro/TL
28,8236
0,1648%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0481
0,0391%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1614,41
0,01%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları

“Wellness alanında bir platform olacağız”

2023 Yılı Türkiye’nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi Vivoo’nun kurucu ortağı Gözde Büyükacaroğlu ile girişim hikayesini ve şirketin hedeflerini konuştuk.

03 Ekim 2023
“Wellness alanında bir platform olacağız”

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda 2023 Yılı Türkiye’nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi Vivoo’nun kurucu ortağı Gözde Büyükacaroğlu oldu. Gözde Büyükacaroğlu, “Vivoo’nun en önemli hedefi wellness alanında bir platform haline gelebilmek” diyor.

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve KAGİDER tarafından düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda 2023 Yılı Türkiye’nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi Vivoo’nun kurucu ortağı Gözde Büyükacaroğlu oldu. 

Büyükacaroğlu, kadın ortağı Miray Tayfun ile yediklerinin vücuda etkilerini araştırırken bu alandaki doğru ve objektif bilgiyi alıp hızlı şekilde sonuç verecek uygulamaların çok az olduğunu fark etti. 

Buradan yola çıkarak kullanıcıya hızlı ulaşabilecek, uygun fiyatlı ve hızlı aksiyon alınmasını sağlayacak olan Vivoo’yu kurmaya karar verdi. 

Vivoo, evinizin konforunda kullanılabilecek idrar testleri ile kullanıcılara su tüketim seviyesi, pH, kalsiyum, magnezyum gibi farklı parametrelerde sonuçlar gösteriyor ve nasıl daha sağlıklı bir yaşam sürebileceğine dair tavsiyeler veriyor. 

100’den fazla ülkeye ihracat yapan şirket, ABD’nin en büyük eczane ve market zincirlerinden CVS ile çalışmaya başladı. Büyükacaroğlu, “Vivoo’nun en önemli hedefi wellness alanında bir platform haline gelebilmek. ” diyor. Büyükacaroğlu ile girişim hikayesini ve şirketin hedeflerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1614,41 0,01%
  • ALTIN ONS 1825,95 -0,11%
  • BIST 100 8523,57 0,43%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,5 0,1282%
  • EURO/TURK LIRASI 28,8236 0,1648%
  • EURO/USD 1,0481 0,0391%
  • INGILIZ STERLINI 1,20631 -0,19815%
  • JAPON YENI 149,878 0,008%
  • KANADA DOLARI 1,37213 0,40649%
  • RUS RUBLESI 99,1985 0,4033%
Günün En Çok Okunanları
Çalışan mutluluğu son 3 yılın en düşüğünde; uzmanlara göre nedenleri
Borsa günü rekorlarla kapattı: Bugün hangi veriler var?
Borsa günü rekorlarla kapattı: Bugün hangi veriler var?
Kentsel dönüşüm yasasında önemli değişiklik: Anlaşma oranı salt çoğunluğa çekilecek
Kentsel dönüşüm yasasında önemli değişiklik: Anlaşma oranı salt çoğunluğa çekilecek
Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?
Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?
Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne?
Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne?
Toyota Ekim ayı kampanyasını duyurdu
Toyota Ekim ayı kampanyasını duyurdu
'Sermaye piyasalarımızın derinleştirilmesi ve tabana yayılmasına öncelik vereceğiz'
'Sermaye piyasalarımızın derinleştirilmesi ve tabana yayılmasına öncelik vereceğiz'
Hepsiburada CEO'su Gökçetekin, 2023 Heroes Kadın Liderler Küresel 100 listesine seçildi
GERİ
İLERİ
Çalışan mutluluğu son 3 yılın en düşüğünde; uzmanlara göre nedenleri
Borsa günü rekorlarla kapattı: Bugün hangi veriler var?
Kentsel dönüşüm yasasında önemli değişiklik: Anlaşma oranı salt çoğunluğa çekilecek
Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?
Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne?
Borsa günü rekorlarla kapattı: Bugün hangi veriler var?
Kentsel dönüşüm yasasında önemli değişiklik: Anlaşma oranı salt çoğunluğa çekilecek
Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?
Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne?
Toyota Ekim ayı kampanyasını duyurdu
Kentsel dönüşüm yasasında önemli değişiklik: Anlaşma oranı salt çoğunluğa çekilecek
Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?
Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne?
Toyota Ekim ayı kampanyasını duyurdu
'Sermaye piyasalarımızın derinleştirilmesi ve tabana yayılmasına öncelik vereceğiz'
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL