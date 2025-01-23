Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?

2025’te şekillenecek tablonun 2026 ve sonrası için ciddi potansiyel barındırdığı da belirtiliyor.

2024’te ekonomi politikalarındaki normalleşme sürecinin en ciddi yansıması, yabancı yatırımcıların politika faizi-reel faiz-kurdaki dengeyi de gözeterek borçlanma senetlerinde aldıkları pozisyonda oldu. TCMB’nin sıkılaşma adımlarının enflasyonun düşeceğine dair inancı güçlendirmesiyle tahvil piyasasında yoğun yabancı ilgisi gözlemlendi. TCMB verilerine göre; 2023’te tahvil piyasalarına yabancı girişi 4,88 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2 Ocak-27 Aralık 2024’te ise yabancı yatırımcılar tahvil piyasasındaki alımlarını 22,52 milyar dolara taşıdı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.