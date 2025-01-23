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Ceren Oral
Ceren Oral




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Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?

BİST’e yabancı ilgisinde artış için enflasyon ve faizlerde düşüş, istikrarlı kur, ‘yatırım yapılabilir’ kredi notu, şirket kârlarında artış, GOÜ’lere fon akımlarının hızı gibi faktörler kritik önemde.

23 Ocak 2025 | 10:33
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?

2025’te şekillenecek tablonun 2026 ve sonrası için ciddi potansiyel barındırdığı da belirtiliyor.

2024’te ekonomi politikalarındaki normalleşme sürecinin en ciddi yansıması, yabancı yatırımcıların politika faizi-reel faiz-kurdaki dengeyi de gözeterek borçlanma senetlerinde aldıkları pozisyonda oldu. TCMB’nin sıkılaşma adımlarının enflasyonun düşeceğine dair inancı güçlendirmesiyle tahvil piyasasında yoğun yabancı ilgisi gözlemlendi. TCMB verilerine göre; 2023’te tahvil piyasalarına yabancı girişi 4,88 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2 Ocak-27 Aralık 2024’te ise yabancı yatırımcılar tahvil piyasasındaki alımlarını 22,52 milyar dolara taşıdı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ceren Oral
Ceren Oral




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22 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var
VakıfBank, Taksim Otelcilik'in paylarını satın aldı
Otokar (OTKAR) bilanço tarihi belli oldu
Tofaş (TOASO) bilanço tarihi belli oldu
Mavi Giyim'den (MAVI) SPK başvurusu
Türk Traktör’den (TTRAK) sermaye tavanı artırımı kararı
SPK ve Borsa İstanbul'dan dolandırıcılık uyarısı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
Akfen İnşaat (AKFIS) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Arçelik (ARCLK) bilanço tarihi açıklandı
Borsa'da dün bedelli sermaye artırımı başvurusu yapan 2 şirket
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GERİ
İLERİ
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