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Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?

Yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisinin yeniden artması için ekonomide ortodoks politikalara hükümetin desteğiyle dönülmesinin gerekliliğine dikkat çekiliyor.

25 Haziran 2023
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?

Yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisinin yeniden artması için ekonomide ortodoks politikalara hükümetin desteğiyle dönülmesinin gerekliliğine dikkat çekiliyor. 

Kurun cazip fiyatlarda denge bulması ve reel faizin pozitife dönmesi de beklentiler arasında. Geçmiş yıllarda aldıkları pozisyonlarla BİST’i yabancı yatırımcılar domine ediyordu. 

Borsada yabancı payının arttığı dönemler BİST- 100’ün atağa geçtiği dönemlere denk gelirken yabancı satışlarının yükselmesiyle de BİST’te düşüş kaçınılmaz oluyordu.  Ancak özellikle 2020’nin ikinci yarısından itibaren hem bu denge bozuldu hem de borsadaki yabancı satışları tarihi yüksek seviyelere çıktı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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