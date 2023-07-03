Yapay zekâ yatırımlarını odağına aldı

Kurumsal iş yazılımları alanında 30 milyar Euro cirosu ile dünyanın önde gelen oyuncularından olan SAP, yeni yapay zekâ çözümlerini duyurdu.

Yapay zekâ tabanlı geliştirmeler için AR-GE yatırımlarını artırdıklarına işaret eden SAP CEO’su Christian Klein, “2025’te 37,5 milyar Euro’yu aşan toplam gelire ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

50 yıl önce kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımıyla özellikle finansal muhasebe alanında yarattığı yenilikle kurumların iş süreçlerine destek olan SAP, bugün iş dünyasının farklı ihtiyaçlarına yönelik çözüm ve hizmetlerini

yeniden şekillendiriyor.

Kurumsal uygulama yazılımlarında pazarın önde gelen şirketlerinden SAP, 30 milyar Euro olan global cirosunu artırarak 2025’te 37,5 milyar Euro’yu aşan toplam gelire ulaşmayı hedefliyor. Yeni dönem planlarını 24-25 Mayıs tarihlerinde İspanya, Barselona’daki etkinliğinde duyuran SAP’in iki gün süren toplantısını Ekonomist Dergisi olarak biz de takip ettik.

SAP, dünyanın dört bir yanındaki işletmelerin büyümelerini hızlandırmak, sürdürülebilirliği faaliyetlerinin merkezine yerleştirmek, esnek ve çevik tedarik zincirleri oluşturmak ve üretkenliklerini artırmak için şirketlerin iş modellerini dönüştürmelerine yardımcı olmayı odak haline getirmiş durumda.

Temasını Future Proof ‘’Geleceğe Dayanıklı’’ şirketler olarak belirleyen SAP, kurumların iş süreçlerini bu yönde geliştirmelerine destek olma hedefiyle çalışıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.