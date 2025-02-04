Yapay zeka ajanı geliştirdi

Şirket İstanbul, Dubai, Londra ve Riyad gibi önemli merkezlerde veri odaklı projeler hayata geçirmeyi planlıyor.

Ekonomist’in 19 Ocak - 1 Şubat 2025 tarihli sayısından

Yapay zekâ ajanları, belirli görevleri yerine getirmek için veri analizi yapabilen, tahminlerde bulunabilen ve kararlar alabilen yazılımsal sistemleri olarak tanımlanıyor. ITServ Technology tarafından geliştirilen Bearcockpit, işletmelerin bu yapay zekâ ajanlarını kendi ihtiyaçlarına göre kolayca oluşturmasına olanak tanıyor. Bu platform sayesinde, işletmeler veri tabanlı kararları optimize ederken aynı zamanda süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getirebilecek. ITServ Technology, 2020 yılında, Türkiye’nin ilk yerli ve milli izleme yazılımı ITOC’u (IT Operation Center) geliştirdi. ITOC uygulaması kurumların sistemine entegre edildiği andan itibaren şirket altyapısında bulunan network, enerji, server, depolama, iklimlendirme ve benzeri ekipmanları keşfediyor. Bu keşfin ardından cihaz ve yazılımlarda olası yaşanan problemleri gerçek zamanlı olarak tespit ederek ilgili yöneticilere bildiriyor. Çıkan olası problemlerde tüm çalışanlara bildirim gitmesi yerine sadece, ilgili departman görevlilerine gerekli alarm ve bildirim mesajları gönderiliyor.

SEKTÖRDE YENİ BİR KAPI

Bunun dışında, veri analitiği, veri güvenliği ve veri ile karar alma süreçlerini kolaylaştırarak iş optimizasyonunu hızlandıran yapay zekâ temelli teknolojiler geliştiren yeni şirketi Bear Analytica, müşteri kaybı analitiği, risk analitiği, dolandırıcılık analitiği ve müşteri yaşam boyu değeri gibi kilit alanlarda inovatif çözümler sunarak işletmelere rekabet avantajı sunuyor. Özellikle üretim sektöründe öngörücü bakım, enerji optimizasyonu ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda öne çıkan çözümlerle, sektördeki teknolojik dönüşümün öncüsü olmayı amaçladıklarını söyleyen ITServ Technology CEO’su Mehmet Ertan Erdoğan, şu bilgileri veriyor: “Bear Analytica tarafından geliştirilen yapay zekâ ve veri analitiği platformu Bearcockpit platformu, son dönemde iş dünyasının teknoloji gündeminin popüler konusu olan yapay zekâ ajanlarının işletmelere entegrasyonunun gerçekleşmesi konusunda sektörde yeni bir kapı. İşletmelerin yapay zekâ ajanlarını kendi ihtiyaçlarına göre kolayca oluşturmasına olanak sağlıyor. Bu platform sayesinde, işletmeler veri tabanlı kararları optimize ederken aynı zamanda süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getirebiliyorlar.”