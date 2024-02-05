Hayatımıza giren 7 yeni teknoloji: Yapay zeka destekli cihazlar öne çıkıyor

21 Ocak - 03 Şubat 2024 tarihli sayıdan

1-Yapay zekaya sahip bilgisayar

ASUS; Intel® Core™ Ultra işlemcileri ve NVIDIA® ekran kartlarını bir araya getiren, yapay zeka destekli dizüstü bilgisayarı ExpertBook B5'i kullanıma sundu. Özellikle hareketli bir iş hayatı olanlara destek olması için tasarlanmış ExpertBook B5; birçok farklı işin aynı anda her yerde yapılmasını mümkün kılan taşınabilir bir yardımcı olarak tasarlanmış.

ExpertBook B5; yapay zeka destekli akıllı kamera ve gürültü engelleme gibi özelliklerinin yanında kesintisiz Wi-Fi 7 ve 4G LTE bağlantısına sahip. Güvenlik için de entegre parmak izi sensörü, yüz tanımayla oturum açma için opsiyonel IR kamera ve akıllı kart okuyucu dahil olmak üzere çoklu oturum açma seçenekleri cihaza dahil edilmiş.

2- Telefon ve PC'nizi aynı anda şarj edin

Kesintisiz enerjinin büyük önem taşıdığı günümüzde Anker 548 Taşınabilir Şarj Cihazı, 60W ve 27W USB-C portlarıyla telefonunuzu ve dizüstü bilgisayarınızı aynı anda şarj etme imkânı sunuyor. Hareket halindeyken de 508 taşınabilir şarj cihazının geri çekilebilir ışık ve bir SOS düğmesi, kesintiler veya diğer acil durumlar sırasında güvenlik için acil aydınlatma da sağlıyor.

Güç bankasını güneş panelleri aracılığıyla şarj ederek, cihazlarınız için hareket halinde sürdürülebilir bir şarj imkânı sunan Anker 508 ile iPhone 15'inizi 10'dan fazla kez, MacBook Air'i 2,9 kez şarj edebilir veya 3W LED lambayı 42,3 saat çalıştırabilirsiniz.

3- Araçlara özel telefon ve tablet tutucu

3Mcdodo'nun 360 derece dönebilen tablet ve telefon için manyetik araç içi tutucusu, araç sürerken size yardımcı olan bir aksesuar. Şeffaf bir malzemeyle birleştirilmiş bir metal tabana sahip olan cihaz, olası çizilmelere karşı koruyor.

Cihazın mikro vakumlu ortamın kaymayı önleyerek en engebeli sürüşlere bile dayanabilen sağlam bir tutuş sağladığı ifade ediliyor. Tutucu, tabletinizi veya telefonunuzu kontrol paneline kolayca monte etmenize olanak tanırken, serbestçe ayarlanabiliyor.

Ekran genişlikleri 4,7 ila 12,9 inç arasında değişen tabletler, okuyucular ve telefonlar gibi çeşitli cihazları destekleyecek şekilde tasarlanan cihaz, seyir halindeyken navigasyon kullanma, medya oynatma veya mobil cihazınızın diğer işlevlerini kullanmaya olanak tanıyor.

4- Yeni nesil teknolojiyle geliştirilen kulaklık

Bir HP şirketi olan Poly, toplantıları daha da canlı kılan yapay zeka odaklı yazılımlar içeren profesyonel sınıf ses ve video çözümlerini duyurdu. Bunlardan biri olan yeni Poly Voyager Surround 80 UC kulaklığın yapay zeka özellikleriyle geliştirilmiş yeni nesil ses teknolojisiyle birlikte çalışanların çalışırken odaklanmalarını ve ANC ile en iyi seslerini çıkarmalarını sağladığı ifade ediliyor.

Poly Voyager Surround 80 UC ile çalışanlar istedikleri yerde çalışabiliyor ve sesleri iyi şekilde duyabiliyor. Bluetooth kurumsal kulaklık, yumuşak kulak yastıkları ve ayarlanabilir bir kafa bandına sahip. Kullanıcılar 21 saate kadar konuşma süresi, kullanışlı kulak üstü kontroller ve otomatik çağrı yanıtlama için akıllı sensörler ile kontrolü ellerinde tutabiliyor.

5-Renkli yazıcılardan kişisel kart baskısı

Evde pratik şekilde baskı almak giderek yaygınlaşıyor. Bu ihtiyaca yönelik birçok ürün grubu piyasaya çıkıyor. Burada maliyet de önemli bir kriter. Wi-Fi özelliğine sahip hızlı ve kullanımı kolay, yeniden doldurulabilir mürekkep tanklı 3'ü 1 arada Canon Pixma G3430 modeli yazıcıyla evde baskı maliyetlerinden tasarruf etmenin mümkün olduğu ifade ediliyor.

4 bin 600 adede kadar baskı sunan tek bir mürekkep şişesi seti bulunan bu yazıcı modeli yeni mor ve pembe renklere de sahip. Ayrıca Canon'un geliştirdiği kağıt zanaat malzemesi indirme sitesi Canon Creative Park'ta bulunan 4 binden fazla şablonun içerisinden seçim yapıp kişiye özel kart tasarlamak da mümkün.

6-Kişisel asistanınızdan oyun önerisi alın

BOyun bilgisayarı olarak öne çıkan Monster, Windows 11'li Monster Notebook'larırn piyasa sundu. Monster, hızlı, güvenli, kesintisiz bir oyun deneyimi yaşamak ve Xbox Game Pass ile farklı çeşitlerde oyun seçeneğini seçmek isteyenler için Abra, Tulpar, Huma ve Semruk gibi farklı model seçeneklerini tasarladı. Monster'ın Windows 11'li bilgisayarına geçiş yaparak yapay zeka tabanlı Windows'da Copilot teknolojisini deneyebiliyorsunuz.

Copilot, doğrudan masaüstünüzden iletişim kurarak bilgisayarınızdaki sorulara hızla cevap bulmanıza, ayarları kontrol etmenize, uygulamaları başlatmanıza yardımcı oluyor. Copilot, ayrıca kişisel asistanınız gibi görev yapıyor. Windows Copilot'la oyun önerileri almak, alışverişe çıkmadan önce birden çok web sitesinden istediğiniz bilgilere en kısa sürede ulaşmak mümkün.

7- Dokunmatik monitör

Yeni Dell 24 Dokunmatik USB-C Hub monitörü, ethernet bağlantısına sahip dünyanın ilk 23,8 inç dokunmatik monitörü olarak tanıtılıyor. Bu sayede kullanıcıların dengesiz ağ bağlantıları konusundaki endişelerinin önüne geçtiğini açıklayan Dell Technologies, yeni monitörüyle ister perakende satış veya depo alanında ister evde veya ofiste, etkileşim odaklı bir kullanım sunma hedefinde bulunuyor.

10 noktaya kadar sunduğu dokunma imkanı sayesinde kullanıcılar, aynı anda ekranda on parmağıyla not alabiliyor, ekranı yakınlaştırabiliyor, kaydırabiliyor, sürükleyebiliyor ve büyütebiliyor.

Aşağıya doğru 60 derecelik bir açı sunan eklemli stant tasarımının yanında yükseklik ayarı, eğme ve döndürme gibi özellikler sunuyor. Tek kablolu USB-C bağlantısı 90W'a kadar güç sunarken, RJ45 sabit kablolu ethernet bağlantısı sağlıyor. İki adet USB bağlantı noktası yanında ekran ayrıca dâhilî HDMI ve DisplayPort'a sahip.