Yapay zeka girişimine yatırım geldi

Norm Holding bünyesindeki Norm Digital ve Yapay Zeka Tabanlı İşe Alım Platformu Vinter, yapay zeka teknolojisi ve asenkron süreç yönetim tekniklerini kullanıp, modern ve dijital bir yaklaşım sunarak işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerini sağlayan bir SaaS platformu olarak 2024 yılında Londra’da kuruldu. Yapay zeka tabanlı yeni nesil işe alım platformu Vinter, aday değerlendirmelerinin daha çevik, verimli ve esnek bir şekilde yapılmasını sağlıyor. İşe alım süreçlerinde müşterilere zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak, adayları objektif bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı oluyor. Tohum öncesi yatırımını 2023 yılında alan Vinter, yapay zeka teknolojilerini geliştirerek adil ve şeffaf bir işe alım dünyası yaratıyor. Türkiye’de AR-GE merkezi bulunan ve işe alım süreçlerinde yapay zekâ teknolojilerinin kullanımını artırarak işletmelere dokuz kat daha hızlı işe alım ve yüzde 80 maliyet tasarrufu sağlayabilen Vinter, Hollanda merkezli ALCORA B.V. firmasından 1,4 milyon Euro tutarında tohum yatırım aldı.

Ekonomist’in 5 - 18 Ocak 2025 tarihli sayısından

VERİYE DAYALI SÜREÇ

Vinter, adayı sorulara verdiği yanıtlar ve pozisyona uygunluğu temelinde değerlendirip puanlıyor. Gelişmiş yapay zeka, adayın yetkinliklerini tüm detaylarıyla analiz edip, işe alım uzmanlarının kararlarına öngörü sunarak onların en büyük destekçisi olmayı hedefliyor. Vinter Kurucu Ortağı Erdem Can, Vinter ile adaylar ve işe alım ekipleri arasında daha yalın ve daha şeffaf bir süreç yürüttüklerini, işe alım uzmanlarının kendi süreçlerini oluşturmaları için esnek bir altyapı sunduklarını ifade ediyor. Veriye dayalı bir karar verme süreci oluşturduklarını belirten Can, “Vinter’ın asenkron ilerleyen süreci sayesinde adaylar ve işe alım uzmanlarının toplantı veya randevu ayarlamadan kendi zaman planlamalarına göre süreci yürütmelerine yardımcı oluyoruz. Sistem durum bilgilendirmeleri ile adaylar ve işe alım uzmanlarının süreç ilerleyişinden haberdar olmasını sağlıyoruz” diyor.

OBJEKTİFLİK VE HIZ

Vinter Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yeniçare ise aldıkları 1,4 milyon Euro tutarında tohum yatırımla birlikte hedeflerinin yapay zeka destekli işe alım platformu ile dünya genelindeki işletmelere daha hızlı, verimli ve maliyet etkin işe alım süreçleri sunmak olduğunu vurguluyor. Yeniçare, “Türkiye’de ve global pazarda lider bir konum elde etmeyi ve işe alım dünyasında şeffaflık, objektiflik ve hız ilkelerini daha geniş bir kullanıcı kitlesine yaymayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.