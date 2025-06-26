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Mahmut Karslıoğlu
Mahmut Karslıoğlu




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Yapay zeka kullanımına karşı yazarlar direniyor

Yapay zekanın edebi eser üretmedeki kullanımı giderek artarken, yazarlar bu teknolojiye karşı seslerini sosyal medya platformunda yükseltmeye başladı. Bu yeni direnişin, yazılı içerik alanındaki geleceği nasıl etkileyeceği merak konusu.

26 Haziran 2025 | 15:04
Yapay zeka kullanımına karşı yazarlar direniyor

Yapay zeka, her alanda olduğu gibi edebiyat alanında da hızla ilerliyor.  Dolayısıyla, yazarlar arasında endişe de yükseliyor ve hatta protestolar da görünmeye başladı.  Özellikle, yazarların eserlerinin yapay zeka tarafından üretilmiş olabileceği korkusu, büyük tartışmaların fitilini ateşliyor.  Bu durum karşısında, bir grup yazar, bir sosyal medya platformunu bu endişelerini dile getirmek ve yapay zekanın "eseri" olmadığını kanıtlamak için kullanmaya başladı.

Bu yeni direniş yönteminde "benim değil" diyerek yapay zekanın kullanımı protesto ediliyor. Yazarlar, kendi yazma süreci ve tarzlarını sergileyen kısa videolar paylaşıyorlar.  Bu videolar,  onların yapay zeka destekli araçlar kullanmadıklarını, içeriklerin tamamen insan tarafından üretildiğini kanıtlamaya çalışıyor.  Bazı videolar,  yazma sürecinin zorluklarına ve duygusal bağlanımına odaklanıyor.  Başka videolar ise yapay zeka destekli yazılımların ortaya çıkardığı metinlerin nasıl farklı ve eksik göründüğüne dair karşılaştırma yapıyor.

Bu eylem,  yazılı içerik üretimi alanında yeni bir tartışma başlatıyor.  Yapay zekanın, insan yaratıcılığı ve özgünlüğüne nasıl etki edeceği, giderek daha fazla öne çıkıyor.  Bu tartışmaların, yapay zeka destekli araçların kullanımını düzenleyen etik kuralların geliştirilmesiyle sonuçlanabileceği belirtiliyor.

Yapay zekanın edebiyat dünyasına girişiyle birlikte, yazarların özgünlüklerini ve varlıklarını nasıl koruyacağı, önümüzdeki yıllarda daha da önemli bir tartışma konusu haline gelecek.  Bu durum, yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin değerini, etik kullanımını ve potansiyel risklerini değerlendirmek için daha fazla çaba göstermemizi gerektiriyor.  İlerleyen süreçte, yapay zekanın edebiyat dünyasında nasıl bir rol üstleneceği ve yazarların nasıl yanıt vereceği, beklenenden daha heyecan verici bir gelişme olacak.

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Mahmut Karslıoğlu
Mahmut Karslıoğlu




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SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı
Fenerbahçe'ye bedelli onayı geldi
Turkcell'den Artel kararı
SPK bülteni: 2 şirketin sermaye artırımına onay geldi
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 900
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
25 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa şirketinden 'konkordatodan feragat' açıklaması
Galata Wind Enerji’den yurtdışı yatırımları hakkında açıklama
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