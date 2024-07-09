Yapay zeka meslekleri nasıl etkileyecek?

Yapay zeka (AI) yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi ve uygulamaları her geçen gün artıyor. Teknolojiyle etkileşim kurma şeklimizde devrim yaratan yapay zeka, sohbet robotlarından görüntü tanımaya kadar hayatımızı daha kolay ve daha verimli hale getiriyor.

Yapay zekanın iş süreçlerine yüzde 30'ları aşan verimlilik getirdiğini kaydeden Plus Clouds CEO’su Barış Bulut, "Pek çok meslek tarihe karışacak" söylemlerine de katılmıyor. Bulut, yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı da çok dikkatli olunması çağrısı yapıyor.

Özlem Bay Yılmaz'a konuşan Bulut'un açıklamaları şöyle....