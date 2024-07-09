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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Yapay zeka meslekleri nasıl etkileyecek?

Plus Clouds CEO’su Barış Bulut, yeni kurulan şirketlerin neredeyse yüzde 40'ının ‘Al’ etrafında konumlandığına işaret ederken, yapay zekanın işsizliğine neden olmayacağını ancak bazı mesleklerde dönüşüm getireceğini kaydediyor.

09 Temmuz 2024 | 20:08
Yapay zeka meslekleri nasıl etkileyecek?

Yapay zeka (AI) yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi ve uygulamaları her geçen gün artıyor. Teknolojiyle etkileşim kurma şeklimizde devrim yaratan yapay zeka, sohbet robotlarından görüntü tanımaya kadar hayatımızı daha kolay ve daha verimli hale getiriyor.

Yapay zekanın iş süreçlerine yüzde 30'ları aşan verimlilik getirdiğini kaydeden Plus Clouds CEO’su Barış Bulut, "Pek çok meslek tarihe karışacak" söylemlerine de katılmıyor. Bulut, yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı da çok dikkatli olunması çağrısı yapıyor. 

Özlem Bay Yılmaz'a konuşan Bulut'un açıklamaları şöyle.... 

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Papilon Savunma (PAPIL) SPK başvurusunu duyurdu
Babacan Holding halka arz planını açıkladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 7 şirket
Özyaşar Tel (OZYSR) temettü kararını duyurdu
Yiğit Akü (YIGIT) temettü kararını duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 9 şirket (8-12 Temmuz)
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (9 Temmuz)
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
HSBC, Turkcell ve Türk Telekom için hedef fiyatlarını yükseltti
ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
Borsa, altın, dolar, mevduat... Yatırımcılar nasıl bir portföy oluşturmalı?
Borsada 5 şirket için yarın temettü günü (8 Temmuz)
Küresel savunma ve havacılık şirketleri ilk yarıda kazandırdı
Borsa İstanbul'da gong Efor Çay için çaldı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (08.07.2024)
GERİ
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