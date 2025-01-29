Yapay zeka yeni bir üst düzey pozisyon yarattı

Yapay zeka teknolojileri, günümüz iş dünyasında sadece bir yenilik olmaktan çıkarak, şirketlerin stratejik hedeflerini şekillendiren kritik bir güç haline geldi. Bu dönüşümle birlikte, finans, insan kaynakları ve pazarlama gibi yapay zeka alanında da üst düzey bir rol ortaya çıktı: Yapay Zeka Direktörü (CAIO)...

Dünyada da yeni yeni başlayan bu pozisyon için örnek vermek gerekirse GE Healthcare’de Parminder Bhatia, Intel’de Gila Kamhi, NASA’da David Salvagnini, Pfizer’de Berta Rodriguez Hervas, SAP’de Philipp Herzing, Tesla’da Adej Karpathy gibi isimler var.

Türkiye’de de Akbank, Borusan, İş Bankası, Yapı Kredi gibi şirketlerde yapay zeka direktörlüğü pozisyonu açılmaya başlandı ve yeni yeni şirketler de bu halkaya dahil olacak. Bankacılıktan e-ticarete, teknoloji şirketlerinden tüketici ürünleri sektörüne kadar birçok sektörden şirkette yapay zeka direktörlerinin sayısının artması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.