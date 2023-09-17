ARA
Bist 100
7961,98
-1,93%
Bist 100
Dolar/TL
27,0032
0,2138%
Dolar/TL
Euro/TL
28,8017
0,5011%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0663
0,1842%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1670,17
0,91%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları

Yapay zekaya yatırım atağı

Tüm iş yapış biçimlerini kökten etkileyen yapay zeka teknolojileri, iş dünyasında sohbet robotları, otonom araçlar ve sesli komutla çalışan dijital asistanlar aracılığıyla her geçen gün daha da yaygınlaşıyor.

17 Eylül 2023
Yapay zekaya yatırım atağı

Tüm iş yapış biçimlerini kökten etkileyen yapay zeka teknolojileri, iş dünyasında sohbet robotları, otonom araçlar ve sesli komutla çalışan dijital asistanlar aracılığıyla her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. 

2030 yılında küresel büyüklüğü 2 trilyon dolara ulaşması beklenen yapay zeka ekosistemi, Türkiye’de de hızla büyüyor.  Perakendeden sağlığa, enerjiden bankacılığa kadar geniş bir yelpazede teknoloji sunan Türk yapay zeka girişimleri, aldıkları yatırımlarla yatırımcıların gözdesi oldu. 

Yapay zekâ teknolojilerini kullanarak değer yaratabilen şirketler rekabette ciddi avantaj sağlarken, yeni uygulamalara dönük yatırımlar hız kazanmış durumda.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1670,17 0,91%
  • ALTIN ONS 1923,78 0,69%
  • BIST 100 7961,98 -1,93%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0032 0,2138%
  • EURO/TURK LIRASI 28,8017 0,5011%
  • EURO/USD 1,0663 0,1842%
  • INGILIZ STERLINI 1,2382 -0,2216%
  • JAPON YENI 147,851 0,257%
  • KANADA DOLARI 1,35359 0,20692%
  • RUS RUBLESI 96,8 1,0924%
Günün En Çok Okunanları
Eşinin sağlığı için 5 yıl önce üretmeye başladı, talebe yetişemiyor: Kilosu 400 lira
Toyota, yeni nesil tam elektrikli araçları için tarih verdi
Toyota, yeni nesil tam elektrikli araçları için tarih verdi
Linkedln'de yapılan ve iyi bir iş fırsatına mal olabilecek 5 hata
Linkedln'de yapılan ve iyi bir iş fırsatına mal olabilecek 5 hata
3 otomotiv fabrikasındaki grevin etkileri neler olabilir?
3 otomotiv fabrikasındaki grevin etkileri neler olabilir?
Rus turistin 'kadife sezon' için tercih ettiği ilk 3 ülke
Rus turistin 'kadife sezon' için tercih ettiği ilk 3 ülke
Picasso'nun evliliğini bitirdiği iddia edilen tablosu satışa çıkıyor
Picasso'nun evliliğini bitirdiği iddia edilen tablosu satışa çıkıyor
Yeni Hyundai Kona Elektrik'in üretimi başladı
Yeni Hyundai Kona Elektrik'in üretimi başladı
Nobel Ödülü'ne zam geldi
GERİ
İLERİ
Eşinin sağlığı için 5 yıl önce üretmeye başladı, talebe yetişemiyor: Kilosu 400 lira
Toyota, yeni nesil tam elektrikli araçları için tarih verdi
Linkedln'de yapılan ve iyi bir iş fırsatına mal olabilecek 5 hata
3 otomotiv fabrikasındaki grevin etkileri neler olabilir?
Rus turistin 'kadife sezon' için tercih ettiği ilk 3 ülke
Toyota, yeni nesil tam elektrikli araçları için tarih verdi
Linkedln'de yapılan ve iyi bir iş fırsatına mal olabilecek 5 hata
3 otomotiv fabrikasındaki grevin etkileri neler olabilir?
Rus turistin 'kadife sezon' için tercih ettiği ilk 3 ülke
Picasso'nun evliliğini bitirdiği iddia edilen tablosu satışa çıkıyor
Linkedln'de yapılan ve iyi bir iş fırsatına mal olabilecek 5 hata
3 otomotiv fabrikasındaki grevin etkileri neler olabilir?
Rus turistin 'kadife sezon' için tercih ettiği ilk 3 ülke
Picasso'nun evliliğini bitirdiği iddia edilen tablosu satışa çıkıyor
Yeni Hyundai Kona Elektrik'in üretimi başladı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL