Yapay zekaya yatırım atağı

Tüm iş yapış biçimlerini kökten etkileyen yapay zeka teknolojileri, iş dünyasında sohbet robotları, otonom araçlar ve sesli komutla çalışan dijital asistanlar aracılığıyla her geçen gün daha da yaygınlaşıyor.

2030 yılında küresel büyüklüğü 2 trilyon dolara ulaşması beklenen yapay zeka ekosistemi, Türkiye’de de hızla büyüyor. Perakendeden sağlığa, enerjiden bankacılığa kadar geniş bir yelpazede teknoloji sunan Türk yapay zeka girişimleri, aldıkları yatırımlarla yatırımcıların gözdesi oldu.

Yapay zekâ teknolojilerini kullanarak değer yaratabilen şirketler rekabette ciddi avantaj sağlarken, yeni uygulamalara dönük yatırımlar hız kazanmış durumda.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.