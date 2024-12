“Yaşlı bakımına olan ihtiyaç artıyor”

İstanbul, Balıkesir ve Yalova’da da yatırımları bulunan Esmeray, “Yeni bir şube daha açmayı planlıyoruz. Yaşlı bakım hizmetlerine olan ihtiyaç her geçen gün artıyor” diyor.

Kobi Girişim eki Aralık 2024 sayısından

Yıllar içerisinde yaşlı bakım merkezlerinin ihtiyacının artması ile değişim ve dönüşüm kaçınılmaz oldu. Yaşlı nüfus oranı yüzde 3-5 arasında iken ülkemizde doğumda beklenen yaşam süresi 65-75 yaş aralığında idi. Yaşlı nüfus oranının genel nüfusa oranının 2023 yılında 10.2 olması ile birlikte doğumda beklenen yaşam süresi 100 yaşına yaklaştı. Bu nüfus oranında en fazla kırılgan olduğu 85 yaş ve üzerindeki grup arttı. Bu grupta yaşam süresinin uzaması bir ya da birden fazla kişinin bakımına ihtiyacı arttırdı. Hal böyle olunca profesyonel bakım ihtiyacını karşılayacak yerlere daha çok ihtiyaç duyulmaya başlandı. Gaye Öz Esmeray, bu alanda faaliyet göstermeyi seçen bir girişimci…Karadenizli bir ailenin ilk kız çocuğu olan Esmeray, büyüklerinin her zaman en gözde torunu olarak büyümüş. Büyüklerinin, her zaman hayatında önemli bir yer aldıklarını söyleyen Esmeray, “Onlardan her zaman ‘Sen bize bakarsın’ sözlerini duyarak büyüdüm ve sonunda profesyonel bakıcı oldum” diyor.

Kendini ‘bakım uzmanı’ olarak tanımlayan Esmeray, aynı zamanda bir üniversitenin hemşirelik fakültesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak ders veriyor. Profesyonel iş hayatında yaklaşık 20 yıldır kronik hastalığı olan geriatrik, yani yaşlı bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek için çalıştığını söyleyen Gaye Bakım Üniteleri Kurucusu Esmeray, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Yüksek lisansımı hayalim olan Londra’da, doktoramın bir kısmını da Almanya’da tamamladım. Kısaca özgeçmişim hakkında bilgi vermem gerekirse; 2000-2004 yıları arasında Hacettepe Üniversitesi ile afiliye çalışan Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Hemşirelik Fakültesi’ni tamamladım. Mezun olduktan hemen sonra önce Londra’da, Bromley College’de mesleki dil eğitimi, ardından health and social care konusunda eğitim aldım. Londra’da bulunduğum süre içinde üç farklı ‘nursing home’da geriatri hemşireliği yaptım. 2008-2010 yılları arasında Beykent Üniversitesi’nde hastane ve sağlık kurumları yöneticiliğim master programını tamamladım.

Türkiye’de bu alanda çalışmaya ne zaman başladınız?

İlk özel kurum tecrübem olan Özel Acıbadem Huzurevleri’nde sorumlu müdür olarak oldu. Türkiye’de uygulamada olmayan ancak yaşlı bakımında önemli olan ‘subkutan hidrasyon’ uygulamalarını yerinde gözlemlemek için Almanya ve İngiltere’de çalışmalar yaptım ve sertifika aldım. Dönüşümde Türkiye’de bir ilk olan ‘subkutan hidrasyon’ uygulamasını doktora konum olarak seçtim. Türkiye’de gelişmemiş olan yaşlı bakım konusunda öncülük eden birçok geriatri kongresine katıldım ve sertifikalar aldım. Ardından Lefke Avrupa Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmalarıma devam ettim. Doktora eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilim Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladım ve bir yıl ‘hemşirelik esasları’ dersinin yürütücülüğünü üstlendim. Profesyonel iş hayatımın dışında Mudanya Üniversitesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmalarıma devam ediyorum.

Yaşlı bakım merkezi kurmaya ne zaman karar verdiniz?

Yaşlı bakım merkezi kurmak için yola çıkmadım aslında. Londra’da yüksek lisansımı yaparken ‘nursing home’larda yani ‘bakım evleri’nde hemşire olarak çalışma fırsatım oldu ve aslında bugünün temelleri o günden atılmaya başlandı. Türkiye’ye döndüğümde bir bakım ünitesinde sorumlu müdür olarak çalışmaya başladım ve başladığım yer Türkiye’de ilk bakımevini açan meslektaşımın yeriydi. Şansıma genel müdürü de meslektaşımdı. Her ikisi de çok vizyonlu insanlardı. Yanında çalıştığım meslektaşım bu işi yapmaktan vazgeçtiği için çalıştığım şubeyi devraldım ve o gün aslında bugünün temelleri çoktan atılmaya başladı. Türkiye’de henüz yaşlılık olgusunun yeni oluşmaya başladığı bir dönemde Avrupa’daki kurumsal bakım ile Türkiye’deki kurumsal bakımı karşılaştırma fırsatım oldu. Özellikle çalışmaya başladığım ilk günlerde kurumsal bakımı, huzur evlerini ve bakım evlerini gereken itibarın gösterildiği bir merkez haline getirmek için kendime bir misyon edindim.

Kaç yataklı bir bakım evi burası ve içeride nasıl bir hizmet veriyorsunuz?

Aslında tek bir bakım ünitesi değil, değişik şehirde şubesi bulunan bir kompleks olarak düşünebilirsiniz. İstanbul Bostancı dışında Balıkesir ve Yalova’da da yatırımlarımız bulunuyor. Yaklaşık şu anda 200 kişiye hizmet sunar durumdayız. Yakında bu sayı yeni şubemizin eklenmesi ile birlikte 300 civarında olacak. 7/24 kesintisiz devam eden profesyoneller ile sunulan hizmetin bizimle kalan bireylerin her türlü hem aletli günlük yaşam aktiviteleri hem günlük yaşam aktiviteleri ile belirlenen eksikliklerin domino taşı gibi yerine konulmasıyla beraber yaşam kalitelerini arttırmayı hedeflediğimiz bir bakım hizmeti sunulmakta.

Bakım hizmetinin ne gibi boyutları var?

Çeşitli boyutları vardır. Bunlar biyo psiko sosyo kültürel olarak bir bütünlük içerisinde verilir. Hayati önemi olan boyut ile başlanır ve o boyut tamamladıktan sonra diğer basamaklara geçilir. Bakım hizmetinin sadece tek yönlü verilmesi eksik bakımın eksik kalmasına ve insan onuruna yakışmayan şekilde bir hizmetin sunulmasına yol açar. İnsan biriciktir ve tekdir. Bu sebeple insan olduğumuz için ihtiyacımız olduğunda sunulan bu profesyonel bakımın eksiksiz olarak sunulması yaşam kalitemiz açısında çok önemli. Bizimle kalan bireylerin her türlü günlük ihtiyaçları ölçekler ile belirlenerek günlük yaşamda zorluk çektikleri her türlü ihtiyaçları profesyonel bir anlamda karşılanmakta. Bu hizmet sadece yeme içme barınma hizmetinden ibaret değil. Her türlü sağlık ihtiyaçları takip edilmekte ve sosyal ihtiyaçlar çerçevesinde hem kurum içinde kurum dışında workshoplar ve geziler düzenlenmekte.

Kaç kişi istihdam ediyorsunuz?

Yaklaşık şu anda 100 kişiye yakın kişiyi istihdam ediyoruz. Yeni şubemizin açılması ile birlikte bu sayı 100’ün üzerinde olacaktır.

Yeni yatırımlarınız olacak mı ve olacaksa nerelerde?

Bu alanda yeni yatırımlarımız ve girişimlerimiz söz konusu. İlk etapta bir merkez daha açacağız.