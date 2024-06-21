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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Yat ve tekne kiralamada ‘parlak sezon’ beklentisi

Türkiye’de son yıllarda öne çıkan yat ve tekne kiralamaları, 600 milyon dolarlık mavi tur hacmine sahipken, tüm deniz deneyimleri pazarı 2 milyar dolar seviyesinde. Ekonomik krize rağmen, bu yıl kiralamaların yüzde 90’lara ulaşması ve pazarın hareketli bir yaz sezonu geçirmesi bekleniyor.

21 Haziran 2024 | 14:09
Yat ve tekne kiralamada ‘parlak sezon’ beklentisi

Ülkemizde ve dünyada tekne kiralama pazarında pandemiyle birlikte tetiklenen önemli bir hareket söz konusu. Tekne tatili, otel fiyatlarındaki fahiş artışa göre daha butik ve özgür bir tatil sunmasıyla tercih ediliyor.

Türkiye’de 2013 yılında 4 bin 083 yattan oluşan bir filo varken 2023’te bu filo 5 bin 555’e ulaştı. Türkiye’de son yıllarda öne çıkan yat ve tekne kiralamaları, 600 milyon dolarlık mavi tur hacmine sahipken, tüm deniz deneyimleri pazarının büyüklüğü ise 2 milyar dolar seviyesinde.

İlan verenlerle son kullanıcıları bir araya getiren, Türkiye’nin online tekne kiralama ve deniz deneyimleri platformu viravira.co yat kiralama sektörünü tek çatıda toplarken, sektörün veri trafiğine de hakim.

Akdeniz çanağı başta olmak üzere 60 ülke ve bin 400 farklı lokasyonda demirli 12 bin tekneyi portföyüne dahil eden viravira.co, bu ilanları Miles&Smiles, Turkcell Platinum ve Hopi gibi sadakat platformlarında, sosyal mecrada ve arama motorlarında öne çıkarıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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