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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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“Yatırım bütçemizi yüzde 230 artırdık”

Yıl sonunda 130 mağazaya ulaşmayı hedefleyen Boyner, dijitalleşme ve deneyim mağazacılığı konusunda önemli projelere imza atacak.

21 Haziran 2024 | 14:02
“Yatırım bütçemizi yüzde 230 artırdık”

Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, “2024’te yatırım bütçemizi yüzde 230 artırdık. Yeni mağaza açmaya ve yenilemeye 500 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapacağız” diyor.

Türkiye’de çok markalı (multichannel) perakendeciliğin önemli oyuncularından Boyner Büyük Mağazacılık, son beş yıldır devam eden dijitalleşme yolculuğunda önemli projelere imza atmaya devam ediyor.

Bayram sonrasında Boyner.com’u bine yakın yeni firmayla pazaryerine dönüştürmeye hazırlanan şirket, fiziksel mağazalar açmaya devam edecek. 118 olan mağaza sayısını yıl sonuna kadar 130’a çıkartmayı hedeflediklerini belirten Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan ile yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
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Borsada en büyük portföy bu yaş grubunda
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