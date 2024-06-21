Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, “2024’te yatırım bütçemizi yüzde 230 artırdık. Yeni mağaza açmaya ve yenilemeye 500 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapacağız” diyor.

Türkiye’de çok markalı (multichannel) perakendeciliğin önemli oyuncularından Boyner Büyük Mağazacılık, son beş yıldır devam eden dijitalleşme yolculuğunda önemli projelere imza atmaya devam ediyor.

Bayram sonrasında Boyner.com’u bine yakın yeni firmayla pazaryerine dönüştürmeye hazırlanan şirket, fiziksel mağazalar açmaya devam edecek. 118 olan mağaza sayısını yıl sonuna kadar 130’a çıkartmayı hedeflediklerini belirten Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan ile yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.