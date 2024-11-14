ARA
DOLAR
34,36
0,01%
DOLAR
EURO
36,24
-0,23%
EURO
GRAM ALTIN
2813,65
-1,04%
GRAM ALTIN
BIST 100
9375,22
0,81%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları

“Yeni kuluçka merkezi kuruyoruz”

Teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, yeni kuluçka merkezini önümüzdeki yıl hayata geçirecek. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, “Vadi İstanbul kampüsümüzde yaklaşık 3 bin m2’lik bir kuluçka merkezini faaliyete geçirmeyi planlıyoruz” diyor.

14 Kasım 2024 | 10:22
“Yeni kuluçka merkezi kuruyoruz”

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nin dört kampüsünde mobilite başta olmak üzere bağlantı teknolojileri, enerji, tasarım, tarım teknolojileri, kuantum ve oyun gibi sektörlerde çalışan toplam 691 firma bulunuyor. Binden fazla girişimciye ev sahipliği yapmayı hedefleyen Bilişim Vadisi, genç girişimcilere destek sağlamak, inovasyonu teşvik etmek ve teknolojik gelişimi desteklemek amacıyla çeşitli programlar ve politikaları hayata geçiriyor. Bu destekler arasında finansal destek, mentörlük programları, ofis altyapısı sağlama ve çeşitli eğitim programları yer alıyor.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, “Vadi İstanbul kampüsümüzde yaklaşık 3 bin m2’lik bir kuluçka merkezini faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Odak alanlarımızda faaliyet gösteren girişimlere yer vereceğimiz merkezimizde, hızlandırma programları, eğitim ve mentorlük hizmetleri, danışmanlık süreçlerini aktif olarak yürüteceğiz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2813,65 -1,04%
  • ALTIN ONS 2546,74 -1,05%
  • BIST 100 9375,22 0,81%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,124 0,339%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40074 0,05572%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 99,41 1,0498%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3629 0,0143%
  • EURO/DOLAR 1,0517 -0,4317%
  • EURO/TURK LIRASI 36,2408 -0,2285%
  • STERLIN/DOLAR 1,26428 -0,4837%
Borsa Haberleri
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Anadolu Efes’ten (AEFES) bakanlık onayı açıklaması
Piyasada ‘Trump’ zaferi fiyatlaması: Yeni dönemde neler bekleniyor?
13 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsa İstanbul’dan bir hisse için tedbir kararı
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
GERİ
İLERİ
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Anadolu Efes’ten (AEFES) bakanlık onayı açıklaması
Piyasada ‘Trump’ zaferi fiyatlaması: Yeni dönemde neler bekleniyor?
13 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsa İstanbul’dan bir hisse için tedbir kararı
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL