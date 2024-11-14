“Yeni kuluçka merkezi kuruyoruz”

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nin dört kampüsünde mobilite başta olmak üzere bağlantı teknolojileri, enerji, tasarım, tarım teknolojileri, kuantum ve oyun gibi sektörlerde çalışan toplam 691 firma bulunuyor. Binden fazla girişimciye ev sahipliği yapmayı hedefleyen Bilişim Vadisi, genç girişimcilere destek sağlamak, inovasyonu teşvik etmek ve teknolojik gelişimi desteklemek amacıyla çeşitli programlar ve politikaları hayata geçiriyor. Bu destekler arasında finansal destek, mentörlük programları, ofis altyapısı sağlama ve çeşitli eğitim programları yer alıyor.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, “Vadi İstanbul kampüsümüzde yaklaşık 3 bin m2’lik bir kuluçka merkezini faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Odak alanlarımızda faaliyet gösteren girişimlere yer vereceğimiz merkezimizde, hızlandırma programları, eğitim ve mentorlük hizmetleri, danışmanlık süreçlerini aktif olarak yürüteceğiz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.