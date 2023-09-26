Yeni tesis yatırımıyla yurtdışı satışları artıracak

Yılın ilk altı ayında 3 milyar TL ciroya ulaşan Ege Profil, İzmir Menemen'de mevcut tesislerine ek olarak bir yatırımı daha devreye aldı. 5 milyon dolarlık bütçeyle ek yatırımı kısa bir süre önce tamamladı. Şirket yeni yatırımın da katkısıyla yurtdışı satışlarını artırmayı hedefliyor.

03-16 Eylül 22023 tarihli sayıdan

Pencere sektörüne adını veren Pimapen'i Enka'dan Winsa'yı ise Sabancı'dan satın alarak Egepen Deceuninck, Maestro, Camoda ve IQ Alüminyum markalarıyla sektörde önemli bir ağırlığa sahip olan Ege Profil, İzmir Menemen'de mevcut tesise ek yatırımı devreye aldı.

Kocaeli'deki tesislerin yanı sıra Menemen'de 110 bin metrekarelik alanda üretim yapan şirket, burada 21 bin metrekarelik bir ek yatırıma daha gitti. 5 milyon dolarlık bu yatırımla üretime yönelik stratejik bir adım atan şirket, bu yılın ilk altı ayında 3 milyar TL'lik ciroya ulaştı.

Avrupa'nın tek çatı altında PVC üretimi yapan en büyük fabrikasını inşa ederek üretim kapasitesini maksimum düzeye taşıdıklarını aktaran Ege Profil CEO'su Alp Günvaran, bu yatırımla operasyonel verimliliği de artırdıklarını söylüyor.

Günvaran, "Şirket olarak stratejik yatırımlar gerçekleştirdik ve bu yatırımların şirketimizin performansı üzerindeki olumlu etkilerini hızla görmeye başladık. Bu yatırımlar sayesinde, müşteri taleplerini daha hızlı ve esnek bir şekilde karşılayabilir hale geldik. Aynı zamanda, daha geniş bir coğrafi alanda hizmet vermeye başladık" diyor.

HEDEF GLOBAL REKABET

1981 yılında kurulan Ege Profil, 1993 yılında halka arz oldu. Ardından 2000 yılında dünyanın en büyük PVC Profil üreticilerinden olan Belçikalı Deceuninck Grubu bünyesine katılan şirket yaptığı satın almalarla da pazar payını genişletti.

Sektörde bu yıl 42'nci yılı doldurduklarını aktaran Alp Günvaran, "Ege Profil olarak gerçekleştirdiğimiz tüm yatırımlarla, sektörde liderliğimizi sürdürmek, müşteri taleplerini en üst seviyede karşılamak ve global ölçekte rekabetçi bir oyuncu olma yolunda ilerliyoruz" diye konuşuyor.

Bu doğrultuda şirketin ihracatta da önemli adımlar atmaya başladığını söyleyen Alp Günvaran, ihracat cirosunun geçen yıl yüzde 88'lik artış gösterdiğini aktarıyor. Cironun yüzde 20sinin ihracat gelirlerinden sağlandığını kaydeden Günvaran, bu oranı artıracak adımlar attıklarını söylüyor.

60 ÜLKEYE İHRACAT

Türkiye'de bulunan iki tesiste üretilen profilleri, dünyanın beş kıtasında yaklaşık 60 ülkeye ihraç eden şirket, bu kapsamda geçen ay İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından açıklanan listede en çok plastik ihracatıyla ikinci oldu. Alp Günvaran, özellikle gelişmekte olan pazarlarda etkinliklerini artırma yönünde stratejiler geliştirdiklerini anlatıyor.

Ortadoğu, Orta Asya ve Pasifik ülkelerinin hedef pazarları arasında yer aldığını ifade eden Günvaran, "İhracatta da kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımların hem kısa vadeli performansımıza hem de uzun vadeli büyüme hedeflerimize olumlu katkılar sağladığına inanıyoruz'' diyor.

“SICAK ÜLKELERDEN TALEP DAHA FAZLA”

“Pencere ve kapı sistemlerinde 2017 yılında onaylanan AR-GE merkezimizde ürün geliştirme-inovasyon, kalıp teknolojisi ve proses geliştirme faaliyetleri üzerine çalışıyoruz. Sıcak ve soğuk iklimlendirmenin önemli olduğu ülkelerde ürünlerimize olan talebin daha fazla olduğunu gözlemliyoruz.

Özellikle sıcak iklim bölgelerinde yüksek izolasyon ve UV direnci ihtiyacı artıyor ve bu da talebi etkiliyor. Ürünlerimizi, ülkelerin iklim koşullarına göre farklılaştırabiliyoruz. Örneğin, Türkiye’ye benzer iklime sahip ülkeler için standart formülümüz varken, tropikal ülkeler için UV direnci çok yüksek, ısıya karşı farklı formüllerimiz var.”