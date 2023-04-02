Yeni tesisle büyümeyi üçe katlayacağız

Mobilyada Türkiye'nin entegre en büyük tesislerinden birini tamamlayan Konfor, yeni tesisin de katkısıyla ciro ve kârlılıkta üç kat büyümeyi hedefliyor. Konfor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Çetmen, bu yıl ciroyu 2 milyar TL'nin üzerine taşıyacaklarını söylüyor.

9 Mart - 1 Nisan 2023 tarihli sayıdan



Mobilya, yatak ve tekstil ürünlerinde İzmir'den yurtdışına açılan Konfor, yeni tesiste üretime hazırlanıyor. 2021 sonunda inşaat çalışmaları başlayan ve üzerinden iki yıl geçmeden bu yatırımını tamamlayan şirket, İzmir Kemalpaşa'da 1,5 milyar TL yatırımla hayata geçirdiği bu tesisle büyümesini üçe katlamayı planlıyor.

İzmir Kemalpaşa Bağyurdu fabrikasını 165 bin metrekarelik açık alan üzerinde Türkiye'de mobilya alanında en büyük entegre üretim fabrikası olarak faaliyete geçireceklerini kaydeden Konfor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Çetmen, yeni tesisin katkısıyla ciro ve kârlılığı üçe katlamayı hedeflediklerini söylüyor.

Geçen yılı 700 milyon TL ciro ile kapattıklarını fakat bu yıl 2 milyar TL'nin üzerinde bir ciroya ulaşmayı öngördüklerini dile getiren Çetmen, yeni yatırımın devreye girmesiyle mağazalaşma çalışmalarına da hız vereceklerini belirtiyor.

Mağazalaşma yatırımlarına hız vererek 2024 sonunda 300 şubeye ulaşmak üzere çalıştıklarını söyleyen Ömer Çetmen sorularımızı yanıtladı.

Bu yıl 45'inci yılını geride bırakmaya hazırlanan Konfor grubu, geçen süreçte hangi noktaya geldi?

Konfor, Konfor Yatak ve Çetmen markalarıyla 1978 yılından beri hizmet veren grubumuz geçen yılı

700 milyon TL ciro ile kapattı.

Tabii, Çetmen ile Konfor'un yolları 1998 yılında kesişti. 19601ı yıllardan bu yana yatak üretimi gerçekleştiren sektörün eski markalarından Konfor'u satın alarak mobilya ile birlikte yatak üretimini de bünyemize ekledik.

Şimdilerde 1000 kişilik personelimizle Gaziemir-Sarnıç'ta bulunan 60 bin metrekarelik alanda üretim yapıyoruz. Pancar Organize Sanayi Bölgesi'nde ise yatak, baza, başlık ürünlerimizi üretiyoruz. Kalite çıtamızı daha da yükseltmek üzere bu yıl önemli bir yatırımı da devreye alıyoruz.

Bu yılın ortasında devreye almayı planladığımız İzmir Kemalpaşa Bağyurdu fabrikamızla, üretim kapasitemizi daha da artıracağız.

Tesisin yatırım bütçesi ne olacak?

Kemalpaşa'da daha evvel araziyi satın almıştık. Toplamda 1,5 milyar TL'lik bir yatırım olacak. İzmir Kemalpaşa Bağyurdu fabrikamızı 165 bin metrekarelik açık alan üzerinde Türkiye'de mobilya alanında en büyük entegre üretim fabrikası olarak faaliyete geçeceğiz.

İstihdamımızı 2.5 katına çıkaracağız. Yatırımımızla yıl sonunda mobilya alanındaki ürün portföyümüzü yüzde 80, yatak portföyümüzü ise yüzde 90 oranında yenileyeceğiz. Markamızın net kârını ve cirosunu ise üç katına çıkarmayı hedefliyoruz. Açılışı da birkaç ay sonra yapacağız.

Bu tesisle birlikte üretimde hem yüksek verimlilik hem de kalite artışı hedefliyoruz. Dolayısıyla 2023 ciromuzu da yeni tesisin katkısı ve tabii enflasyonun da etkisiyle 2 milyar TL'ye taşımayı öngörüyoruz.

Yurtiçi ve yurtdışında kaç mağazanız var, büyüme stratejilerinizi anlatır mısınız?

Türkiye'de toplam 74 adet satış noktasına sahibiz. Konfor Mobilya mağazalarımız ortalama bin metrekare büyüklüğe sahip. Türkiye'de toplam 33 adet satış noktasında döşemeli grup ve panel grup ürün portföyümüzle yer alıyoruz. Konfor Yatak mağazalarımız ise ortalama 250 metrekare büyüklüğe sahip.

Yatak, baza ve ev tekstili ürünlerimizi bu mağazalarımızda satışa sunuyoruz. İstanbul, İzmir, Tokat, Sivas, Girne, Amasya, Uşak, Çanakkale, Çorum, Ankara, Muğla, Sakarya, Manisa gibi Türkiye'nin birçok noktasında yaklaşık 41 Konfor Yatak mağazamız yer alıyor.

Önümüzdeki dönemde de farklı noktalarda da mağaza sayılarımızı artırmayı planlıyoruz. Yurtiçi çalışmalarımız sürüyor ve planımız 2024 yılının sonuna kadar 300 adet yurtiçi mağazada katma değerli ürünlerimizin müşterisiyle buluşturulmasıdır.

Yurtdışında nasıl ilerliyorsunuz? Hangi pazarlar öne çıkıyor, hedef pazarlar hangileri olacak?

Yurtdışında şu an 33 ülkeye ile hizmet veriyoruz. Yurt dışı çalışmalar çerçevesinde, dahil olduğumuz Turquality programı kapsamında programın sonlandırılmasına kadar yurt dışında 50 adet mağaza açılmayı hedefliyoruz. Irak, BAE, Libya, S. Arabistan ürünlerimizle iddialı olduğumuz pazarlar.

Avrupa ve Orta Asya pazarları bizim için öncelikli. Bu pazarlarda varlığımızı güçlendirecek çalışmalara ağırlık vereceğiz. Hedef pazarlarımız Irak, Azerbaycan, İngiltere ve Libya için Turquality kapsamında çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek.

Şu anda Birleşik Krallık, Almanya, Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesiyle Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika ülkeleri dahil olmak üzere 33 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2023'te de ihracat odaklı stratejimizle uluslararası arenada rekabet gücümüzü artırmaya devam etmek istiyoruz.

Yaptığımız ihracatın ciromuzdaki payı şu an yüzde 23. Fakat yeni yatırımla birlikte ihracat payını ikiye katlamayı hedefliyoruz. İlk etapta Özbekistan, Tacikistan, Gana, Güney Afrika, Fildişi Sahilleri, Kazakistan, Sudan gibi potansiyel içeren pazarlarla ilgileniyoruz. 2023 yılı sonunda yeni yatırımlarımız ve yeni pazarlarla birlikte Avrupa Birliği ülkeleri ağırlıklı olmak üzere ihracatta 50 milyon dolar düzeyine çıkmayı öngörüyoruz.

MEVCUT TESİS ARAZİSİNDE KONUT DA YAPACAK

“Şirketimize ait iki tesis tabii merkezde kaldı. Yeni tesisin devreye girmesiyle burada oluşacak bir gayrimenkul değeri var ve bunu değerlendirmeyi istiyoruz. Sanırım 2024-25 yıllarında 3,5 milyar TL geliri bulacak bir konut projesini devreye alabiliriz. Henüz karar vermedik fakat böyle bir adım atabiliriz."