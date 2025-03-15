Yeni yatırımı ile cirosunu beş yılda 10’a katlayacak

Enerji sektöründe 30 yıldır enerji verimliliği, otomasyon, panel yatırım ve işletme bakımı gibi alanlarda hizmet veren Kontek Enerji, enerji depolama sistemleri alanına da yeni yatırımla girdi. Yüzde 100 kendi iştiraki olan Maxxen Energy, Çinli enerji depolama sistemleri üreticisi Hithium ile imzaladığı lisans anlaşmasıyla üretime dönük adımlarını hızlandırdı.

Ekonomist’in 2 - 15 Mart 2025 tarihli sayısından

Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 bin metrekarelik alanda kurulan tesisin kısa bir süre sonra üretime geçmesi beklenirken, burada yapılacak üretimin yaklaşık yüzde 70’inin yurt dışına ihraç edilmesi hedefleniyor. Bunun için İsviçre’de de bir yapılanmaya giren Kontek Enerji, ihracat pazarlarını oradan yönetecek. Toplam 25 milyon dolar yatırımla bu yılı ilk çeyreğinde üretimin başlayacağını aktaran Kontek Grup CEO’su Tolga Murat Özdemir, beş yılda 10 bin MWh’lik enerji depolama ekipmanları üretmeyi hedeflediklerini söylüyor.

HEDEF YURT DIŞINDA BÜYÜMEK

Grup olarak bu yılı 250 milyon dolarlık bir ciroyla kapacaklarını, fakat önümüzdeki beş yıl sonunda 2 milyar dolarlık bir ciro öngördüklerini kaydeden Tolga Murat Özdemir, yeni yatırımla Avrupa başta olmak üzere küresel pazarlara açılmayı hedeflediklerini dile getiriyor. Sadece Maxxen iştirakinde beş yılda 1 milyar dolar ciro ve 10 bin MWh plus üretim kapasitesi öngördüklerini belirten Özdemir, “Ana pazarımız Avrupa depolama sektörü olacak ancak yakın coğrafyalar ve Latin Amerika ülkelerinde de faaliyet göstereceğiz” diye konuşuyor.

Kontek Enerji’nin 2025 yılında, ESG Komitesi liderliğinde sektörün gelişimine katkı sağlayacak adımlar atacağını da ifade eden Özdemir, Aydın Ortaklar’da bulunan fabrikanın sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak tasarlandığını ve LEED sertifikası almayı planladıklarını kaydediyor. Özdemir, üretim sürecinde bataryaların şarj ve deşarjında kullanılan enerjiyi temiz enerji kaynaklarından karşılayarak karbon salınımını en aza indirmeyi hedeflediklerinin altını çiziyor. Özdemir’in verdiği bilgilere göre, şirket enerji depolama ürün yelpazesini genişletecek ve yalnızca şebeke ölçekli ve kabin tipi endüstriyel batarya sistemleriyle sınırlı kalmayacak.

ENERJİ DEPOLAMANIN ÖNEMİ

Elektrikli araçların şarj sistemlerine entegre depolama çözümleri geliştireceklerini, marin sektörüne yönelik enerji depolama sistemleri tasarlayacaklarını vurgulayan Özdemir, ayrıca dijital platformlarla desteklenen depolama çözümleriyle yüksek katma değer yaratacaklarını belirtiyor.

Enerji depolamanın günümüzde hemen her sektör için önemli olduğunu, gelecekte alanını daha da genişleteceğini kaydeden Özdemir, sektörün büyümesinde sürdürülebilir enerji kaynağına yönelik ihtiyacın yanı sıra elektrikli araç satışlarındaki artışında etkili olacağını dile getiriyor. Özdemir, “Elektrikli araç satışları her yıl artış gösterirken, enerji depolama sistemlerinin satış hacmi ise çok daha hızlı büyüyor. Bu teknolojiler, şebekeye olan bağımlılığı da ortadan kaldırıyor. Örneğin, organize sanayi bölgelerinde artık sanayicilere trafolardan kapasite sağlanamıyor. Bu noktada devreye enerji depolama sistemleri girerek çözüm sunuyor” diyor.