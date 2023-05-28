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“Yeni yatırımlar için holdingleşeceğiz”

230 milyon dolar ihracat geliri olan grubun yurtdışında üretime dönük yatırım yapmayı planladığını da aktaran Sunar Grubu Başkanı Mustafa Nuri Çomu sorularımızı yanıtladı.

28 Mayıs 2023
“Yeni yatırımlar için holdingleşeceğiz”

Tarıma dayalı sanayide Anadolu’nun en büyük şirketlerinden biri olan Sunar Grubu, 2023 yılını 15 milyar TL ciro ile kapatacak. 

Sunar Grubu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, “Yurtdışında finans kaynaklarına daha kolay ulaşmak için holdingleşmeyi gündemimize aldık” diyor.

Yem, un, yağ ve zirai ürünler alanında üretim yapan Sunar Grubu, holdingleşmek için ilk adımları attı. Tarıma dayalı sanayide Adana merkezli çalışmalarını sürdüren grup birkaç ay içinde süreci tamamlamayı planlıyor. 

Bu yılı 15 milyar TL ciro ile kapatmayı hedeflediklerini kaydeden Sunar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, holdingleşerek yurtdışında finans kaynaklarına daha kolay ulaşmak istediklerini dile getiriyor. 

230 milyon dolar ihracat geliri olan grubun yurtdışında üretime dönük yatırım yapmayı planladığını da aktaran Çomu, sorularımızı yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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