Yerli robotlar dünyaya açılıyor

Son zamanlarda yapay zekadaki ilerleme ile endüstriyel robotların kullanımı ve küresel iş gücünün değişim hızı artıyor. Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) verilerine göre, 2022’de 3 milyon 904 bin olan faaliyetteki endüstriyel robot sayısı geçen yıl 4 milyon 282 bine yükseldi.

Dünya çapında kurulan yeni endüstriyel robot sayısı da 2022’de 552 bin 946 ile rekor kırarken, geçen yıl 541 bin 302’ye indi. Düşüşe rağmen 2023’teki yıllık robot kurulum sayısı tarihteki en yüksek ikinci rakam olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın verilerinde ise söz konusu sayının 541 binde kalması, faaliyette olan toplam robot sayısının da 4,8 milyonun üzerine ulaşması bekleniyor. 2027’de 602 bin yeni endüstriyel robotun kurulacağı tahmin ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.