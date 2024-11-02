ARA
DOLAR
34,33
0,21%
DOLAR
EURO
37,25
-0,40%
EURO
GRAM ALTIN
3020,36
-0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
8885,00
0,24%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları

Yerli robotlar dünyaya açılıyor

Yerli robotik girişimlerin sayısı her geçen gün artıyor. Tarımdan sağlığa, havacılıktan otomotive kadar birçok alanda kullanılan bu robotları üreten girişimciler, teknolojilerini dünyaya açmayı ve uluslararası alanda söz sahibi olmayı planlıyor.

02 Kasım 2024 | 09:25
Yerli robotlar dünyaya açılıyor

Son zamanlarda yapay zekadaki ilerleme ile endüstriyel robotların kullanımı ve küresel iş gücünün değişim hızı artıyor. Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) verilerine göre, 2022’de 3 milyon 904 bin olan faaliyetteki endüstriyel robot sayısı geçen yıl 4 milyon 282 bine yükseldi. 

Dünya çapında kurulan yeni endüstriyel robot sayısı da 2022’de 552 bin 946 ile rekor kırarken, geçen yıl 541 bin 302’ye indi. Düşüşe rağmen 2023’teki yıllık robot kurulum sayısı tarihteki en yüksek ikinci rakam olarak kayıtlara geçti. 

Bu yılın verilerinde ise söz konusu sayının 541 binde kalması, faaliyette olan toplam robot sayısının da 4,8 milyonun üzerine ulaşması bekleniyor. 2027’de 602 bin yeni endüstriyel robotun kurulacağı tahmin ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 3020,36 -0,05%
  • ALTIN ONS 2736,6 -0,27%
  • BIST 100 8885 0,24%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,966 0,619%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39618 0,20023%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98 0,8077%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3286 0,214%
  • EURO/DOLAR 1,0834 -0,4608%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2459 -0,3976%
  • STERLIN/DOLAR 1,2927 0,21824%
Borsa Haberleri
Borsada haftanın en'leri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
GERİ
İLERİ
Borsada haftanın en'leri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL