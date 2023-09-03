Turizm sezonu başında oteller enflasyon nedeniyle yüzde 100’lere varan oranlarda zam yaparken alım gücü azalan yerli turist hesaplı tatile yöneldi.

Akraba yazlığı, pansiyon, kamp, karavan ve bungalov bu yılın turizm trendleri oldu. Ekonomideki daralma, yüksek enflasyon ve artan girdi maliyetleri nedeniyle oteller turizm sezonu başında yüzde 100’lere varan oranlarda zam yaptı.

Geçtiğimiz yıllarda dört kişilik çocuklu bir ailenin beş yıldızlı bir otelde beş günlük tatili ortalama 25-30 bin TL’lere mal olurken bu yıl bu rakam 80-100 bin TL’lere ulaşmış durumda.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.