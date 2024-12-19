Yeşil çözümlerini yurtdışına taşıyacak

Pek çok alanda olduğu gibi lojistik süreçlerinde de yeşil dönüşüm şirketlerin öncelikleri arasında yer alıyor. Filoların çevreci araçlarla yenilenmesi, tedarik zincirinin dijitalleşmesi, karbon salınımlarını azaltmaya yönelik adımlar şirketlerin ajandasında ilk sırada yer alıyor.

Kobi Girişim Aralık 2024 ekinden

Profesyonel iş hayatının tamamına yakın süresini perakende sektöründe lojistik ve operasyon süreçlerinin yönetilmesi konularında çalışarak geçiren Seyhan Gülhan, perakende sektöründe yeşil dönüşüm konusundaki açığı görerek 2021 yılında Log Dizayn yani LogD’nin temellerini attı. Lojistik depolarda kullanılan sarf malzemelerindeki kayıpların önüne geçilmesi veya azaltılmasına yönelik çözümlere ihtiyaç olduğunu fark eden Gülhan, pandemi döneminde danışmanlık yaparken LogD Milk Run fikirsel anlamda oluştu. Türkiye’nin dev perakende markaları ile birlikte AR-GE çalışmalarını gerçekleştiren Gülhan, bir yıla yakın süren çalışmalar sonucunda 2022 tarihinde LogD Milk Run uygulamasını hayata geçirdi. LogD Milk Run, perakende markalarının sarf malzeme; karton koli, koli bandı, etiket gibi ürünlerin kullanımına son veren bir çözüm. Sektöre özel geliştirilen Milk Run yazılımı ile yine sektöre özel geliştirilen inovatif kutularla firmaların sıfır atıkla ürünlerinin güvenli ve hasarsız şekilde teslim etmelerini sağlayacak alt yapı sağlıyor. 2024 yılında hızlı bir büyüme sergileyen şirket, yeni çıkardığı ‘Green Opening’ ile de şirketlerin mağaza açılışlarını sıfır atık ile çevreyi ve doğayı koruyan bir süreçle açmalarını ve müşterilerine duyurmalarını sağlıyor.

Platinium uygulaması tanıtılacak

Çözümü kullanan markaların operasyon verimliliklerinin arttığını, maliyetlerinin azaldığını ve servis yaptıkları mağazalarda fark yaratan memnuniyet oluşturduklarını söyleyen Gülhan, “Ayrıca yeşil finansa ulaşımda şirketlere avantajlar sağlıyoruz. Sürdürülebilirlik raporu hazırlayan markalarda oluşturduğumuz çevresel etkilere yer verilmesini sağlıyoruz” diyor.

LogD Milk Run çözümüyle globale açılmayı planlayan şirket, 2025 yılında bu alandaki çalışmalarını hızlandıracak. Bu hedefi mevcutta Türkiye’de iş birliği içerisinde olduğu global markalar ve dahil olduğu Birleşik Krallığın CFA Programı ile gerçekleştireceklerini belirten Gülhan, üç yıl içerisinde gelirin yüzde 50 yurtdışından olmasını hedeflediklerini belirtiyor. 2025 yılında LogD Milk Run Platinium uygulaması ile şirketlere ve çevreye sağladığı değeri artırmayı hedefleyen şirket, bununla ilgili olarak yazılımsal, süreçsel ve operasyon olarak süreçlerini hazırlıyor. Gülhan, 2025 yılında LogD nin katkıları ile düzenlenecek olan Sürdürülebilir Perakende Zirvesi’nde Platinium çözümünü sektör ile paylaşacaklarını belirtiyor.