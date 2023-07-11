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Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti

Yurtdışında ABD’de gayrimenkul, Nijerya’da da madeni yağ işine giren Aksoy Holding, Türkiye’de ise yenilenebilir enerji ve sağlık turizmi yatırımı planlıyor.

11 Temmuz 2023
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti

Yurtdışında ABD’de gayrimenkul, Nijerya’da da madeni yağ işine giren Aksoy Holding, Türkiye’de ise yenilenebilir enerji ve sağlık turizmi yatırımı planlıyor. Aksoy Holding CEO’su Batu Aksoy, yeni yatırımlarla grubun portföyünü çeşitlendirmek istediklerini söylüyor.

Akaryakıt ve enerji piyasasının önde gelen isimlerinden biri olmasının yanı sıra turizm, perakende ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Aksoy Holding, portföyünü çeşitlendirerek gelirlerini artırmayı hedefliyor. 

Her ne kadar kredi musluklarının kısılmasıyla iş dünyasında birçok grubun yatırım iştahı kaçsa da Turcas’ın önemli hissedarlarından olan Aksoy Grubu’nda yeni adımlar atılması planlanıyor. Shell ile ortak oldukları Turcas 2022’de 161 milyar TL, RWE Turcas ise 8,5 milyar TL net satış hasılatı elde etti. 

Holding, bünyesindeki turizm ve gayrimenkul gibi şirketlerinden de 1 milyar TL’nin üzerinde ciro elde etti. Turizmde döviz bazlı yüzde 10, akaryakıtta yüzde 5, madeni yağ tarafında ise yüzde 25 büyüme hedefi koyduklarını, bu dönemde Türkiye’ye döviz getirmek için yurtdışı yatırımlarına ağırlık verdiklerini aktaran Aksoy Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Batu Aksoy, Florida’da gayrimenkul projesine başladıklarını, Nijerya’da da madeni yağ distribütörlüğü işine girdiklerini ifade ediyor. 

Yurtdışına yönelik girişimleri artıracaklarını, yurtiçinde de yeni yatırımlar için fırsatları kollamaya devam edeceklerini kaydeden Batu Aksoy, Türkiye’de ise sağlık turizmi, yenilenebilir enerji ve enerji depolama konularında yatırım yapmak istediklerini anlatıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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