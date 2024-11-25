Yeşil lojistik belgesi almaya hak kazandı

Yaklaşık 39 yıl önce temelleri atılan Alışan Lojistik, tehlikeli kimyasallar dahil olmak üzere, kimya sanayisi ile hızlı tüketim ürünleri, gıda, tarım ve daha birçok sektördeki müşterilerine uluslararası nakliye, depo / antrepo, dökme kuru yük, dökme likit ve enerji taşımacılığı gibi hizmetleri sunuyor.

10 - 23 Kasım 2024 tarihli sayıdan

40 yıla varan serüvenini geçen sene alanında bir dünya devi olan PSA ile ortaklık kurarak güçlendiren şirket, bu birleşme ile hizmet portföyü ve müşteri tabanını PSA BDP’nin kapsamlı kargo çözümleri uzmanlığı ile buluşturdu.

Sürdürülebilirlik kavramını iş yapış biçimlerine entegre ederek büyüyen Alışan Lojistik, iklim krizi ve Yeşil Mutabakat konusunda da önemli adımlar atıyor. Lojistik sektörüne sürdürülebilir bir dünya için büyük görevler düştüğünü söyleyen Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan, “Bu noktada özellikle tehlikeli kimyasalların taşınmasındaki uzmanlığımız nedeniyle bu konuda çok hassas davranıyoruz. Zira, atıkların azaltılması ve bunların çevreye zarar verilmeden bertaraf edilmesi konusunda da uzun süredir hassas çalışmalar yürütmekte; yatırımlarımızı bu doğrultuda gerçekleştirmekteyiz” diyor.

YEŞİL LOJİSTİK BELGESİ

Şirket, bu doğrultuda yaptığı çalışmalar ile de geçtiğimiz yıl şubat ayı itibari ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen ‘yeşil lojistik belgesi’ni almaya hak kazanarak Türkiye’de ilklerin arasına girdi. ‘Yeşil lojistik faaliyetler’ kapsamında sayılarak şirkete bu belgeyi getiren faaliyetler arasında; yılda en az 200 kombine yük taşımacılığı seferi gerçekleştirmesi, enerji tüketiminin en az yüzde 5’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten karşılaması yer alıyor. Ayrıca doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünü olan ISO 14001 ile Sera Gazı Emisyonları ve Giderilmesi Miktarının Belirlenmesi ve Raporlanması standardı olan ISO 14064 belgelerine sahip olması da şirkete bu belgeyi getiren önemli kriterler arasında yer alıyor.

OCS SERTİFİKASI ALDI

2005 yılından itibaren Sürdürülebilirlik için Güvenlik ve Kalite Değerlendirmesi’nin tüm ölçümleme gerekliliklerini ve vaatlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirdiklerini belirten Damla Alışan sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Geçen sene de Depolama ve Taşımacılık alanındaki tam puanımıza ek olarak, SQAS’de 2023 yılı itibari ile başlatılan Operation Clean Sweep (OCS) yani İyi Süpürme Hareketi’nin de tüm gerekliliklerini yerine getirerek OCS sertifikasını almaya hak kazandık.” Alışan, gönüllülük esasına dayalı, plastik pelet kaybının çevreye olan zararını en aza indirmek için farkındalık arttırmayı, iyi uygulama örnekleri oluşturmayı amaçlayan uluslararası bir program olan OCS’in bir parçası olmayı sonraki nesillere daha temiz denizler ve dünya bırakabilmek için çok değerli bir adım olarak gördüğünü belirtiyor.