Yetenek dönüşümde liderlik hedefliyor

Online eğitim sektörü, özellikle dijital dönüşümle birlikte, bireylerin ve kurumların yetkinliklerini geliştirmeleri için önemli bir araç haline gelmiş durumda. Araştırmalar, online eğitimin öğrenme süresini yüzde 40 ile 60 oranında kısaltabileceğini ve bu sayede öğrenme süreçlerinin çok daha verimli hale geldiğini gösteriyor. Küresel online eğitim pazarının 2025 yılına kadar yüzde 200’den fazla büyümesi, 2026 itibarıyla 370 milyar dolara ulaşması bekleniyor.



Türkiye’de ise bu pazarın 2029 yılına kadar yüzde 36,3 oranında büyüyerek 793,2 milyon dolarlık bir hacme ulaşması öngörülüyor. Online eğitim platformu Teedo’nun genel müdürü Selçuk Aytekin, dijital eğitimlerin erişilebilirlik ve fırsat eşitliği açısından önemine dikkat çekerek, “Eğitimde dijital dönüşüm, yalnızca teknolojik bir gelişme değil, aynı zamanda toplumsal fırsat eşitliğini güçlendiren bir araçtır. 2030’a kadar dijitalleşme ve yapay zekanın etkisiyle Türkiye’de ve dünyada milyonlarca yeni iş alanının oluşacağı öngörülüyor. Bu değişim sürecinde, çalışanların yeni yetkinlikler kazanması ve becerilerini geliştirmesi kritik öneme sahip. Hep birlikte bu dönüşüme uyum sağlamalı ve geleceğe emin adımlarla ilerlemeliyiz” dedi.

10 YENİ EĞİTİM

Teedo, Türkiye’deki iş gücünü geleceğe hazırlama misyonuyla hareket ederken, eğitim alanlarını sektördeki en güncel ihtiyaçlara göre sürekli olarak güncelliyor. Özellikle teknoloji alanındaki yetenek açığını kapatmak amacıyla, yazılım ve teknoloji kategorisine 10 yeni eğitim ekledi. Aytekin, “2030’da en büyük yetkinlik değişiminin yüzde 63 oranıyla teknoloji alanında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu anlamda, Türkiye’nin güçlü iş gücü potansiyeline ulaşması için yetenek dönüşümünü destekliyoruz. Teedo olarak sunduğumuz eğitimlerle bireylerin kariyerlerini güçlendirmeyi ve şirketlerin çalışan yatırımlarını en verimli şekilde kullanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Eğitimlerimiz, sadece bilgi aktarımıyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda profesyoneller arasında güçlü bir ağ oluşturuyor. Bu ekosistemi büyüterek, Türkiye’nin iş dünyasında sürdürülebilir bir dönüşüm yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

YENİLİKÇİ PLATFORM GELİŞTİRECEK

2024 yılında Teedo’da 40’tan fazla sektör profesyoneli olan C-level yönetici/eğitmenle 2 binin üzerinde katılımcıya 60’a yakın eğitim sunuldu. Ayrıca, 8 podcast, 4 ücretsiz webinar ve 1 araştırma yayımlandı. Liderlik, teknoloji ve finans alanlarındaki eğitimler büyük ilgi gördü ve eğitim portföyü yüzde 50 oranında genişletildi. 2025 yılında ise Teedo, eğitim başlıklarının sayısını 80’in üzerine çıkarmayı, canlı ve online gerçekleşen eğitimleri asenkron eğitim materyalleriyle zenginleştirmeyi ve bu sayede daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Ayrıca, eğitimde erişilebilirliği artırmak amacıyla bir üyelik sistemi getirilecek. Bu yeni sistem ile üyeler, özel indirimlerden ve yalnızca üyeler için hazırlanmış zengin içeriklerden faydalanabilecek. Bu, hem bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de şirketlerin eğitim bütçelerinde daha verimli bir harcama yapılmasını mümkün kılacak. 2025 yılı itibarıyla Teedo, sadece yeni eğitim içerikleri sunmakla kalmayacak, aynı zamanda çalışanların daha etkin bir şekilde eğitim alabilmesi için çeşitli yenilikçi platformlar ve dijital araçlar geliştirecek. Eğitim süreçlerini daha da dijitalleştirmeyi hedefleyen Teedo, yapay zeka ve veri analizini de eğitim süreçlerine entegre ederek kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunacak. Bu sayede katılımcılar, kendi hızlarında ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş eğitim alabilecekler.