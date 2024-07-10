“Yılda 100 ton altın ekonomiye girebilir”

Üçüncü dünya savaşına yönelik söylemler arttıkça, kriz zamanlarında güvenli liman olarak görülen altına talep de yükseliyor. Türkiye ise yaşadığımız enflasyon ve sığınmacı sorunlarıyla

jeopolitik riskleri yüksek nabızda hissediyor.

Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre TCMB yılın ilk üç ayında en çok altın talep eden merkez bankası oldu. Önümüzdeki süreçte FED’in faiz indirimleriyle likiditeye talebin artıracağını söyleyen İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşen Esen, taleple altın fiyatlarında da artış öngörüyor.

Ayşen Esen ile İstanbul Sanayi Odası’nın önceki hafta açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) araştırması sonrasında sıcağı sıcağına bir araya geldik. Listede bu yıl

ilk 10’da kardeş iki rafineri şirket yer aldı.

Dev sanayi şirketlerini geride bırakarak listede dördüncü sırada yer alan İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) ve bu yıl 44’üncü sıradan dokuzuncu sıraya yükselen kardeş şirketi Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri önemli bir çıkış gösterdi.

Biz de altının geleceği konusunda görüşlerini almak üzere Ayşen Esen ile Kuyumcukent’te bir araya geldik. Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.