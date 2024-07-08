Yurt dışında 40 mağaza açacak

Serüveni 1987’de Sun Tekstil’in kurulmasıyla başlayan ve moda markası olarak 1997 yılında ilk adımları atılan Jimmy Key, Türkiye’de 69 mağazaya ulaştı.

Pandemi öncesinde Jimmy Key’de, merkez ofisinde, depo çalışanlarıyla birlikte yalnızca 25 kişi varken bugün 130 merkez çalışanı ve 350 saha çalışanı ile bu sayı 500’e yükseldi. İzmir merkez ofisine ek olarak İstanbul ofisini de hayata geçiren şirket, 2024 yılında 3 milyon adet ürün satmayı hedefliyor.

11 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, pazar yerleri ve toptan satış kanallarıyla birlikte bu sayının 35’e ulaştığını ifade ediyor.

PAZAR YERLERİNDE DE BÜYÜYOR

Türkiye’de sektör lideri neredeyse tüm pazar yerlerine satış yapan şirket ayrıca yurt dışında Zalando, Zalora, Fashiondays, Namshi, Trendyol Global ve Amazon gibi yerlerde de satış gerçekleştiriyor.

Ünlütürk, bu yıl 150 milyon TL ihracat hedeflediklerini sözlerine ekliyor. Jimmy Key, Irak, Romanya, Azerbaycan, Kıbrıs, Suudi Arabistan ve Mısır’da toplam 15 mağaza sayısına ulaşırken, 2025 sonuna kadar yurt dışı mağaza sayısını 40’a çıkarmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.