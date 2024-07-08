ARA
Bist 100
10910,43
0,54%
Bist 100
Dolar/TL
32,7173
0,1569%
Dolar/TL
Euro/TL
35,5123
0,2828%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0844
0,0277%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2497,38
-0,57%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları

Yurt dışında 40 mağaza açacak

Sun Tekstil’in moda markası Jimmy Key; Irak, Romanya, Azerbaycan, Kıbrıs, Suudi Arabistan ve Mısır’da toplam 15 mağaza sayısına ulaşırken, 2025 sonuna kadar yurt dışı mağaza sayısını 40’a çıkaracak.

08 Temmuz 2024 | 15:46
Yurt dışında 40 mağaza açacak

Serüveni 1987’de Sun Tekstil’in kurulmasıyla başlayan ve moda markası olarak 1997 yılında ilk adımları atılan Jimmy Key, Türkiye’de 69 mağazaya ulaştı.

Pandemi öncesinde Jimmy Key’de, merkez ofisinde, depo çalışanlarıyla birlikte yalnızca 25 kişi varken bugün 130 merkez çalışanı ve 350 saha çalışanı ile bu sayı 500’e yükseldi. İzmir merkez ofisine ek olarak İstanbul ofisini de hayata geçiren şirket, 2024 yılında 3 milyon adet ürün satmayı hedefliyor.

11 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, pazar yerleri ve toptan satış kanallarıyla birlikte bu sayının 35’e ulaştığını ifade ediyor.

PAZAR YERLERİNDE DE BÜYÜYOR

Türkiye’de sektör lideri neredeyse tüm pazar yerlerine satış yapan şirket ayrıca yurt dışında Zalando, Zalora, Fashiondays, Namshi, Trendyol Global ve Amazon gibi yerlerde de satış gerçekleştiriyor.

Ünlütürk, bu yıl 150 milyon TL ihracat hedeflediklerini sözlerine ekliyor. Jimmy Key, Irak, Romanya, Azerbaycan, Kıbrıs, Suudi Arabistan ve Mısır’da toplam 15 mağaza sayısına ulaşırken, 2025 sonuna kadar yurt dışı mağaza sayısını 40’a çıkarmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2497,38 -0,57%
  • ALTIN ONS 2374,22 -0,75%
  • BIST 100 10910,43 0,54%
  • DOLAR/JAPON YENI 160,703 -0,074%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36293 -0,10445%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,85 -0,3827%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,7173 0,1569%
  • EURO/DOLAR 1,0844 0,0277%
  • EURO/TURK LIRASI 35,5123 0,2828%
  • STERLIN/DOLAR 1,28432 0,35004%
Borsa Haberleri
HSBC, Turkcell ve Türk Telekom için hedef fiyatlarını yükseltti
ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
Borsa, altın, dolar, mevduat... Yatırımcılar nasıl bir portföy oluşturmalı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket (8-12 Temmuz)
Borsada 5 şirket için yarın temettü günü (8 Temmuz)
Küresel savunma ve havacılık şirketleri ilk yarıda kazandırdı
Borsa İstanbul'da gong Efor Çay için çaldı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (08.07.2024)
Bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse (1-5 Temmuz)
Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) KAP'a sözleşme bildirimi
Borsadan haftalık kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?
Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması
Beşiktaş'tan KAP'a Rosier açıklaması
Eksun Gıda'dan bedelsiz onayı açıklaması
GERİ
İLERİ
HSBC, Turkcell ve Türk Telekom için hedef fiyatlarını yükseltti
ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
Borsa, altın, dolar, mevduat... Yatırımcılar nasıl bir portföy oluşturmalı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket (8-12 Temmuz)
Borsada 5 şirket için yarın temettü günü (8 Temmuz)
Küresel savunma ve havacılık şirketleri ilk yarıda kazandırdı
Borsa İstanbul'da gong Efor Çay için çaldı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (08.07.2024)
Bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse (1-5 Temmuz)
Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) KAP'a sözleşme bildirimi
Borsadan haftalık kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?
Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması
Beşiktaş'tan KAP'a Rosier açıklaması
Eksun Gıda'dan bedelsiz onayı açıklaması
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL