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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Yurt dışında büyümeye 100 milyon TL yatıracak

Salomon, Merrell ve Jack Wolfskin gibi markaları Türkiye’ye getiren Olgar Grup, 2025’te büyümesine hız katacak. Kazakistan ve Gürcistan’ın ardından Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan’a girmeye hazırlanan şirket, 2025’te 100 milyon TL yatırım planlıyor.

07 Ocak 2025 | 08:58
Yurt dışında büyümeye 100 milyon TL yatıracak

Salomon, Merrell ve Jack Wolfskin gibi outdoor pazarında dünyanın önemli oyuncularını Türkiye’ye getiren Olgar Grup, bünyesine kattığı yeni markalar ve yurt dışı mağazalarla 2025 yılında yatırımlarının meyvesini toplamaya hazırlanıyor. SPX ve Vault ismiyle 50 mağazası olan Olgar Grup, yeni konseptler ve yurt dışı yatırımlarıyla büyüyecek. Son yıllarda yaptıkları yatırımların meyvelerini toplamaya başladıklarını söyleyen Olgar Genel Müdürü Barış Andırınlı, 2025 yılında yüzde 45 büyüme ve 100 milyon TL’lik yatırım hedeflediklerini belirtiyor.

Yurt dışında hamle yapmaya hazırlanan Olgar Grup, Kazakistan ve Gürcistan’da toplam dört mağaza açmayı hedefliyor. Ayrıca şirket 2025 yılında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan pazarlarına girmeyi planlıyor. Grubun önemli hamlelerinden biri de Merrell ve Salomon’la olacak. 2025 yılında yurt içinde altı mağaza açmayı hedefleyen grubun Merrell, Salomon ve Boardriders markaları için üç monobrand mağaza açma planı var. Bünyesindeki marka sayısını artıran Olgar Grup, perakende markası SPX’de de daha büyük mağazalar açmaya başladı. SPX Mega’ların ardından SPX Ultra markasıyla 2 bin metrekarelik dev mağazalar açtıklarını belirten Barış Andırınlı, “Yeni konseptimizde markalarımızı ayrı ayrı konumlandırıp küçük mağazacılıklar inşa ediyoruz. 2025’te Antalya’da bir Ultra açma hedefimiz var” diyor. 2024 yılını 115 milyon dolar ciroyla kapatan şirket, 2025 yılında yüzde 45 büyüme hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Borsanın yeni şirketinden hisse alım açıklamaları
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Bir şirket daha halka arz başvurusu yaptığını duyurdu
EgeYapı (EGEGY) halka arz tarihleri: Kaç lot dağıtacak?
ASELSAN 46,1 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Geçen yıl dünyada yatırımcısını sevindiren 2 sektör
21 kurumdan 58 hisse önerisi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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ASELSAN, organizasyon değişikliği ve atamaları KAP'a bildirdi
GERİ
İLERİ
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