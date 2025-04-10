“Yurt dışında üretim yapmaya hazırlanıyoruz”

Bundan 50 yıl önce İzmir’de kurulan ve ana işi bağlantı elemanlarının yanı sıra makine, kimya, tarım, gıda enerji gibi 10 farklı sektörde faaliyet gösteren Norm Holding, üretimdeki gücünü yurt dışına da taşıyacak. Türkiye’nin yanı sıra; ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Polonya, Romanya ve Çin’de ofis ve lojistik merkezleriyle yer alan ve 50 ülkeye ihracat gerçekleştiren Norm Holding, Fas veya Romanya’da üretime dönük adım atmak üzere görüşmeler sürdürüyor.

Geçen yılı yaklaşık 18,5 milyar TL ciro ile kapatan Norm Holding’in ikinci kuşak temsilcisi Fatih Uysal, grubun bu yıl yüzde 11 büyüme hedeflediğini aktarıyor. Ana işi bağlantı elemanları alanında Avrupa’da beşinci, dünyada ise 15’inci sırada yer alan şirketin, bu alanda üretim gücünü yurtdışına da taşıyacağını kaydeden Fatih Uysal, bunun için özellikle Fas’ta iki yıl içinde yatırımın gündeme gelebileceğini söylüyor. Fatih Uysal ile grubun büyüme yolculuğunu konuştuk:

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.