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“Yurt dışında üretim yapmaya hazırlanıyoruz”

İki yıl içinde yurt dışında üretim planladıklarını söyleyen Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, “Romanya veya Fas’ta iki yıl içinde en az 50 milyon Euro yatırımla üretime geçmeyi düşünüyoruz. Bu yıl ise 70 milyon Euro yatırım yapacağız” diyor.

10 Nisan 2025 | 10:25
“Yurt dışında üretim yapmaya hazırlanıyoruz”

Bundan 50 yıl önce İzmir’de kurulan ve ana işi bağlantı elemanlarının yanı sıra makine, kimya, tarım, gıda enerji gibi 10 farklı sektörde faaliyet gösteren Norm Holding, üretimdeki gücünü yurt dışına da taşıyacak. Türkiye’nin yanı sıra; ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Polonya, Romanya ve Çin’de ofis ve lojistik merkezleriyle yer alan ve 50 ülkeye ihracat gerçekleştiren Norm Holding, Fas veya Romanya’da üretime dönük adım atmak üzere görüşmeler sürdürüyor.

Geçen yılı yaklaşık 18,5 milyar TL ciro ile kapatan Norm Holding’in ikinci kuşak temsilcisi Fatih Uysal, grubun bu yıl yüzde 11 büyüme hedeflediğini aktarıyor. Ana işi bağlantı elemanları alanında Avrupa’da beşinci, dünyada ise 15’inci sırada yer alan şirketin, bu alanda üretim gücünü yurtdışına da taşıyacağını kaydeden Fatih Uysal, bunun için özellikle Fas’ta iki yıl içinde yatırımın gündeme gelebileceğini söylüyor. Fatih Uysal ile grubun büyüme yolculuğunu konuştuk:

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Global halka arzlarda ilk çeyrek rakamları
Global halka arz sayısı yılın ilk çeyreğinde arttı
Koç Holding temettü ödeme tarihi ve tutarı
Temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
'Trump'ın kararını bilen, hisse alıp satan oldu mu?'
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 100
Trump’ın molasıyla Wall Street’in ana endeksleri keskin yükseldi
ASELSAN'dan 158,6 milyon dolarlık sözleşme
Coca-Cola (CCOLA) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Hareket'ten Güney Afrika hamlesi
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var
Enerji şirketinden İtalya adımı: Sözleşme imzalandı
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
GERİ
İLERİ
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