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“Yurtdışında mağaza yatırımlarımız artacak”

Yeni dönemde yurtdışı mağazalaşma çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirten İpekyol Group CEO’su Uğur Ayaydın, kendi girişimleriyle yurtdışında ilerlemek istediklerini söylüyor. Uğur Ayaydın, “Beş yılda bölgede en çok bilinen ilk beş markadan biri olmak istiyoruz” diyor.

07 Ocak 2024
“Yurtdışında mağaza yatırımlarımız artacak”

Bünyesinde İpekyol, Twist ve Machka markalarını barındıran Ipekyol Group, yurtdışında mağazalaşma stratejisinde önemli bir değişime gidiyor. 

Önümüzdeki süreçte yurtdışı mağazalaşma çalışmalarına ağırlık vereceklerini vurgulayan İpekyol Group CEO’su Uğur Ayaydın, yurtdışında kendi girişimleriyle ilerlemek istediklerini söylüyor. 

Grup olarak önümüzdeki beş yılda Türkiye ve yakın coğrafyalarda en çok bilinen ilk beş marka arasında yer almak istediklerini anlatan Uğur Ayaydın, 450 mağazalık bir zincir haline gelmek için çalıştıklarını belirtiyor.  Uğur Ayaydın ile geçen yılı 5,7 milyar TL ciro ile kapatan grubun yeni dönemde büyüme stratejisini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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