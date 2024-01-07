“Yurtdışında mağaza yatırımlarımız artacak”

Bünyesinde İpekyol, Twist ve Machka markalarını barındıran Ipekyol Group, yurtdışında mağazalaşma stratejisinde önemli bir değişime gidiyor.

Önümüzdeki süreçte yurtdışı mağazalaşma çalışmalarına ağırlık vereceklerini vurgulayan İpekyol Group CEO’su Uğur Ayaydın, yurtdışında kendi girişimleriyle ilerlemek istediklerini söylüyor.

Grup olarak önümüzdeki beş yılda Türkiye ve yakın coğrafyalarda en çok bilinen ilk beş marka arasında yer almak istediklerini anlatan Uğur Ayaydın, 450 mağazalık bir zincir haline gelmek için çalıştıklarını belirtiyor. Uğur Ayaydın ile geçen yılı 5,7 milyar TL ciro ile kapatan grubun yeni dönemde büyüme stratejisini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.