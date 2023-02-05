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“Yurtdışında yatırım planını değerlendiriyoruz”

Ahmet Öksüz ile grubun hedeflerini ve sektörün 2023 beklentilerini konuştuk.

05 Şubat 2023
“Yurtdışında yatırım planını değerlendiriyoruz”

Aydın Söke’deki kağıt tesisini geçen yıl devreye alan Kipaş Holding, ikinci hat yatırımına da başladı. 

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz, “Bu yıl toplamda 650 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Yurtdışında üretim tesisi konusunu değerlendiriyoruz” diyor.

Aydın Söke’de geçen yıl kağıt tesisini devreye alan Kipaş Holding, yeni tesisin de katkısıyla 2022 yılını yüzde 30 büyüme ve 1,5 milyar dolar ciro ile kapattı. 

2023 yılında ise kağıtta 400 milyon dolarlık ikinci hat yatırımını gündeme aldıklarını kaydeden Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz, bu yatırımla daha fazla selüloz bazlı özel kağıtlar üreteceklerini söylüyor. 

Grubun tekstil ve tarım gibi alanlarda da önemli yatırımları olacağını aktaran Ahmet Öksüz, bu yıl için yüzde 10 büyüme hedefiyle ilerlediklerini söylüyor. 

Aynı zamanda İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı olan Öksüz ile grubun hedeflerini ve sektörün 2023 beklentilerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. 

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Sibel Atik
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