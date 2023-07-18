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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Zara Türkiye’den çekiliyor mu? Şirketten iddialara yanıt

Dünyaca ünlü giyim markası İspanyol merkezli Zara’nın Türkiye’den çekileceği iddialarına Zara’dan yanıt geldi.

18 Temmuz 2023
Zara Türkiye’den çekiliyor mu? Şirketten iddialara yanıt

Ekonomist dergisi olarak ulaştığımız Zara yetkilileri internet sitelerinde ve sosyal medyada gündeme gelen çekilme kararının doğru olmadığını kaydetti. 

Açıklamada, Zara'nın Türkiye’de hem mağazacılık hem de e-ticaret kanallarıyla büyümeye devam edeceği vurgulandı. 

Inditex Gruba bağlı Zara’nın temelleri Amancio Ortega tarafından İspanya’nın küçük bir kenti olan La Coruna’da atıldı. Küçük bir mağazayla sektöre giren Ortega, Inditex çatısı altında Zara’nın yanı sıra; Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius, Zara Home ve Bershka markaları da bulunan bir moda imparatorluğu yarattı.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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