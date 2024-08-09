150 bin ton stok birikti... Zeytinyağında gözler ihracat yasağında

Zeytinyağı sektöründe 1 Ağustos 2023 tarihinden beri işleyen ihracat yasağı, geçen ay 50 bin tonluk kota ile esnetildi. Ancak dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında 1 Ekim 2024 tarihine kadar 50 bin tonluk ihracat izni, sektörde belirsizliği ortadan kaldırmaya yetmedi. Sektör temsilcileri yeni sezon ile ihracat kontratlarının yenilenme sürecini etkilememesi için ihracat yasağının tamamen kalkmasını istiyor. Stoklarda 150 bin ton civarında zeytinyağı olduğu, yeni hasatla bu stokun artmasının maliyet ve ürünün bozulma riski taşıdığı belirtiliyor. Bu nedenle hızla ihracatın önündeki yasak belirsizliğinin giderilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Zeytinyağı üreticisi olan diğer ülkelerde yaşanan iklim sorunları yurt dışındaki ürün fiyatlarını artırırken, ülkemiz rezervinde binlerce ton bulunan zeytinyağlarının ihraç edilememesi önemli bir gelir ve fırsat kaybına neden olmaya devam ediyor. Alınan kota sınırı kararıyla sadece ihracatçılar değil üreticiler de ürünlerini satamadığı için gelir kaybına uğruyorlar.

Hali hazırda global piyasalarda bir talepsizlik yaşandığını ve kotanın dahi doldurulmasının zor olduğunu anlatan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, ihracatta ciddi bir kayıp olduğunu ve bu kaybın daha da artmamasını istediklerini söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.