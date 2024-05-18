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Togg'un sayılı gün kalan Mayıs kampanyası neler içeriyor?

Togg'un mayıs kampanyasından süreci devam edip aktif siparişi olan veya 20 Mayıs saat 23.59'a kadar ön siparişini tamamlayan kullanıcılar yararlanabiliyor.

18 Mayıs 2024 | 18:13
Togg'un sayılı gün kalan Mayıs kampanyası neler içeriyor?

Togg'un açıklamasına göre Togg'un sınırlı sayıda T10X için başlatılan 12 ay faizsiz veya 30 ay yüzde 1,99 faizli 800 bin liralık kredi kampanyası 20 Mayıs'ta sona erecek. İşte açıklamanın detayları:
 

1 KAMPANYA NELER İÇERİYOR?

KAMPANYA NELER İÇERİYOR? Sınırlı sayıda T10X için geçerli olan kampanya kapsamında anlaşmalı bankalarda 800 bin TL krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği bulunuyor.

2 İKİNCİ SEÇENEK

İKİNCİ SEÇENEK Aynı zamanda dileyen kullanıcılar, 800 bin TL krediye yüzde 1,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneğiyle de T10X sahibi olabiliyor. Kullanıcılar, T10X'in tüm versiyonlarında geçerli olan kampanyaya 20 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar katılabiliyor.

3 NE ZAMAN BİTECEK?

NE ZAMAN BİTECEK? Süreci devam edip aktif siparişi olan veya 20 Mayıs Pazartesi günü saat 23.59’a kadar ön siparişini tamamlayan kullanıcılar kampanyadan yararlanabilecek.

4 Trumore uygulamasından 7/24 sipariş verilebiliyor

Trumore uygulamasından 7/24 sipariş verilebiliyor T10X için Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden 7/24 sipariş verilebiliyor. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. T10X için bu yıl çekiliş yapılmıyor, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre hızlı bir biçimde gerçekleşiyor.

5 Togg T10X

Togg T10X
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