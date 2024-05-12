Geely'nin Türkiye'ye getirebileceği model ve fiyatı

Auto Show dergisi Türkiye'ye geri dönebileceği konuşulan Geely'nin Monjaro modelini Çin'de inceledi... İşte Hırant Kasapoğlu'nun araçla ilgili gözlemleri:

Geely’nin Türkiye pazarı için güçlü bir SUV atağı yapması bekleniyor. SUV ürün gamı arasında en iddialı modeller olan Monjaro, L7 Plug-in Hybrid ve Starray modellerini Çin’de denedik.

Geely Monjaro, D SUV boyutlarına yaklaşan, geniş iç hacimli lüks bir model. 2845mm’lik dingil mesafesi ve 4785 mm’lik toplam uzunluk, Monjaro’ya lüks ve prestijli bir iç genişlik, bunun yanında devasa bir bagaj hacmi kazandırıyor.

Monjaro’nun kokpitinde boydan boya ekranlar var; toplamda 3 adet yatay ekran yer alıyor; sürücü gösterge paneline ilave olarak orta konsolda ve yolcu tarafında birer adet geniş ekran var.

4 TÜRKİYE PAZARINA UYGUN OLABİLİR Motor cephesinde ise Monjaro’nun, Türkiye pazarında girişte elini kolaylaştıracak olan vergilendirme konusuna uygun boyutta, 1,5 lt hacimli, turbo benzinli 1,5T motoru yer alıyor. Bu motorun gücü 120 kW yani 163 HP. L7’den farklı olarak vites kolu ve sürüş modu seçicisi orta konsola yerleştirilmiş, böylece şık ve güçlü bir görünüm sağlanmış.

5 ÇİN'DEKİ SATIŞ FİYATI Geely, Monjaro için ulaşılabilir lüks sloganını kullanıyor ve lüksün artık herkes tarafından alınabileceğine vurgu yapıyor. Monjaro’nun Çin’deki satış fiyatı 19.000 ile 25.500 bin dolar arasında.

6 BOYUTLAR Boyutlar (UxGxY): 4795 mm x 1895 mm x 1689 mm

Dingil açıklığı: 2845 mm

Motor: 1,5 litre turbo benzinli motor; 120 kW (163 HP) güç ve 255 Nm tork