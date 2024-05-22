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Yeni nesil Škoda Superb ön satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Škoda, D segmentinde yer alan amiral gemisi modeli Superb’in yeni neslini ön satışa sundu. İşte markadan araçla ilgili yapılan açıklama ve modelin satış fiyatı

22 Mayıs 2024 | 13:18
Son Güncellenme: 22 Mayıs 2024 | 13:49
Yeni nesil Škoda Superb ön satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Markanın açıklamasına göre Superb, şu anda başlayan ön satışın ardından Haziran başında Škoda Showroomları’nda yerini alacak. İşte aracın özellikleri ve lansmana özel satış fiyatı:

1 4 FARKLI DONANIM

4 FARKLI DONANIM Yeni Škoda Superb, Elite, Premium, Prestige ve L&K Crystal olmak üzere dört donanım seviyesiyle Türkiye’de satışa sunuldu.

2 GİRİŞ SEVİYESİ

GİRİŞ SEVİYESİ Škoda Superb’in giriş seviyesi Elite donanımda Uzun Far Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Arka Trafik Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme Sistemi, Güvenli Çıkış Sistemi, Ön Bölge Frenleme Asistanı, Sürücü Yorgunluk ve Dikkat Uyarı Sistemi, E-Call Acil Durum Çağrı Sistemi ve 8 Adet Hava Yastığı gibi güvenlik özellikleri standart olarak sunuluyor. Bununla birlikte Direksiyondan Vites Kontrolü (Shift by wire), 10,25 inç Dijital Gösterge Paneli, 10 inç Bilgi-Eğlence Sistemi ve Geri Görüş Kamerası gibi özellikler de var.

3 PREMIUM DONANIM

PREMIUM DONANIM Premium donanım seviyesinde Kablosuz Şarj Sistemi, Üç Bölgeli Elektronik Kontrollü Tam Otomatik Klima Sistemi, Masaj Fonksiyonlu Ön Koltuklar öne çıkıyor. Prestige donanımında Şerit Takip Asistanı Plus, Yarı Otonom Araç Kontrolü ve Trafik Sıkışıklığı Asistanı (Seyahat Asistanı), Adaptif Hız Sabitleyici, Elektrikli Bagaj Kapağı ve Sanal Pedal, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi (Kessy Advanced), 18 inç Dofida Alüminyum Alaşımlı Jantlar, 13 inç Bilgi-Eğlence Sistemi, Isıtmalı Ön/Arka koltuklar, Smart Comfort giriş özelliği bulunan Hafızalı Ön Koltuklar, Havalandırma Fonksiyonlu Ön Koltuklar ve 8 farklı masaj modu bulunuyor.

4 EN ÜST DONANIM SEVİYESİ

EN ÜST DONANIM SEVİYESİ Superb’in en üst donanım seviyesi L&K Crystal’de ise, Canton 14 Hoparlörlü 725 W Ses Sistemi, Head-up Display, 360 Derece Çevre Görüş Sistemi, Akıllı Park Asistanı, Dinamik Şasi Kontrolü Sistemi Pro (DCC Pro) ve 19 inç Veritate Alüminyum Alaşımlı Jantlar yer alıyor.

5 Benzinli, dizel ve hibrit

Benzinli, dizel ve hibrit Superb Sedan 150 PS güç üreten 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit teknolojisine sahip motorun yanı sıra 265 PS güç üreten 2,0 litrelik TSI benzinli motorla veya 193 PS’lik 2,0 TDI dizel motorla tercih edilebiliyor. Superb Sedan’da yer alan 2,0 litrelik motorlar, 4 çeker sürüşle kombine ediliyor.

6 Şanzıman

Şanzıman Superb Combi modeli ise, 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit model ile sunuluyor. Tüm motorlar DSG otomatik şanzımanla eşleştirildi. İlk kez bir hafif hibrit motorla sunulan Superb’de bu seçenek yüzde 10’a kadar düşük yakıt tüketimi hedefliyor.

7 LANSMANA ÖZEL SATIŞ FİYATI

LANSMANA ÖZEL SATIŞ FİYATI Ön Lansman dönemine özel olarak Superb Sedan, 1 milyon 950 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunulurken, Yeni Škoda Superb Combi station wagon ise 2 milyon 550 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
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