Yeni Nissan Juke Türkiye satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nissan'ın Sunderland fabrikasında üretilen Nissan Juke müşteri talebine yanıt olarak sarı dış renk seçeneğiyle yeniden satışa çıkarıldı. İşte araçla ilgili paylaşılan bilgiler ve satış fiyatı:

1 İÇ MEKAN DEĞİŞİKLİKLERİ Şirketin açıklamasına göre Nissan'ın tasarımcıları ve mühendisleri, yeni sarı rengin yanı sıra, yeniden tasarlanan orta konsol ve gösterge paneliyle Juke'un iç mekanında önemli değişiklikler yaptı. Ergonomik yeniliklerin yanı sıra tomobilin bağlanabilirliği de daha büyük bir dokunmatik ekran ve teknoloji özellikleriyle güncellendi.

2 FARKLI RENKLER Aracın, genişleyen renk kartelasında 11 farklı tek renk ve 13 farklı çift renk seçeneği sunuluyor.

3 YENİ SARI GÖVDE Otomobilin, N-Sport donanım paketinde, yeni sarı gövde renginin etkisi, siyah tavan, siyah yan aynalar, N-Sport jantlar ve dış detaylar, ön ızgara ve A-B sütunları kontrastıyla dikkat çekiyor.

4 EKRAN Modelde merkezi bilgi-eğlence ekranının boyutu arttı. Köşeden köşeye 12,3 inç dokunmatik multimedya ekranı sürücüye doğru 8 derece eğimli hale getirildi. Açıklamaya göre 12,3 inç full TFT dijital gösterge paneli yüksek çözünürlüklü ekranı (1920x720 piksel) ile sürücünün kendi tercihlerine göre ekranda yer alan bilgi kombinasyonunu gösterecek şekilde yapılandırmasına olanak tanıyor.

5 Değişiklikler Kadran görünümü iki farklı temel düzen arasında değiştirilebiliyor, klasik düzende iki kadran ve ek bilgiler içeren merkezi bir alan yer alırken, alternatif olarak, eğimli ve üç boyutlu bir perspektif veren çift kadran üzerinde görüntülenen yol hızı ve motor devrini sunuyor.

6 Kablosuz Apple CarPlay ve kablosuz Android Auto özelliği Yeni Nissan Juke ile tüm donanım seviyelerinde standart olarak kablosuz Apple CarPlay ve kablosuz Android Auto özelliği bulunuyor.

7 İç mekan Platinum, N-Design ve Platinum Premium donanım paketlerinde 'Kira Melanj' kumaş özelllikli koltuklar bulunuyor. Platinum Premium modellerindeki yeni koltuk malzemesi, parlak vurgulara sahip siyah yarı deri koltuğun tabanında ve arkasında kapitone efektli eklerle yer alıyor.

8 Güvenlik özellikleri Yeni Nissan, standart teknolojik gereksinimlere ek olarak, Akıllı Hız Sabitleme sistemi, Akıllı Kör Nokta önleme sistemine sahip. Açıklamada "Araç, 'Genel Güvenlik Yönetmeliğine Uyumlu' olarak satışa sunuldu" deniliyor. Nissan'ın 'Akıllı Şerit Takip Asistanı' özelliği yeni Juke'un tüm sınıflarında standart olarak yer alıyor.

9 MOTOR Juke'un kaputunun altında verimli bir 1.0 litrelik üç silindirli DIG-T turbo şarjlı benzinli motor bulunuyor. Nissan Juke, 115PS güç ve 200Nm maksimum tork üretiyor. Yalnızca benzinli ve otomatik şanzıman seçeneğiyle Türkiye'ye gelen model, sportif 7 ileri çift kavramalı (DCT) şanzıman ve sürüş modu seçenekleri (Eco, Standart, Sport) bulunuyor.

10 Koltuk başlıkları Yeni Nissan Juke'ta sürücü ve ön yolcu koltuk başlıklarında koltuk başlığı hoparlörleri bulunuyor

11 SATIŞ FİYATI Yeni Nissan Juke 1 milyon 409 bin 900 liradan başlayan fiyatlar ve lansmana özel kampanya seçenekleriyle satışa çıktı. Juke'un lansmana özel kampanyasında 100 bin lira nakit alım desteği ve 240 bin lira 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.