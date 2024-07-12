ARA
Bist 100
11026,48
0,02%
Bist 100
Dolar/TL
33,0069
0,5303%
Dolar/TL
Euro/TL
35,9414
0,4508%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0889
0,1771%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2545,58
-0,16%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

2. el online otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor

arabam.com'un verilerine göre ikinci el otomobil fiyatları haziranda yüzde 1,8 yılın başından bu yana yüzde 13,4 geriledi.

12 Temmuz 2024 | 12:03
2. el online otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor

arabam.com, haziran ayındaki ikinci el ilan verileriyle hazırlanan analizini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çevrim içi ilan platformu arabam.com'un haziran ayının ikinci el ilan verilerine göre enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda yüzde 1,8'lik bir düşüş yaşandı. Yılın başına kıyasla reel fiyatlardaki düşüş yüzde 13,4 oldu.

Haziran ayında arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda olurken model bazında bakıldığında ise haziran ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Corolla, Egea, Focus, Polo, Civic, Corsa ve Passat oldu.

arabam.com'da yayınlanan 2'inci el arazi/SUV/pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, ilanlarda en çok yüzde 19 ile Nissan Qashqai yer aldı. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Volkswagen Tiguan, Fiat Egea Cross, Kia Sportage, Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Honda CR-V ve Chevrolet Captiva izledi.

Haziranda ilanlarda 600 bin liraya kadar olan araçların oranı yüzde 58,1 oldu. 600 bin 1 lira-1 milyon lira aralığındaki araçların oranı yüzde 28,5 olurken, 1 milyon liranın üzerindeki araçların ilan oranı ise yüzde 13,3 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Trink sat! ve arabam.com oto ekspertiz Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, ikinci ele olan talebin ve fiyat düşüşünün belirli sebepleri olduğunu belirtti.

Şenay, "7 Temmuz'da yürürlüğe gireceği duyurulan 'GSR 2 regülasyonu' doğrultusunda başlayan agresif sıfır araç kampanyaları ana sebep olurken, regülasyonun yürürlüğe girme tarihinin 31 Ağustos'a kadar ertelenmesi ile ilginin sıfır araçlarda yoğunlaşmasının ve ikinci ele talebi baskılamasının devam etmesini bekliyoruz. Temmuzda yüksek faizli ikinci el araç kredisi yerine, daha düşük faizli sıfır araç kredisi kullanmak tüketici için cazip görünebilir, bu da ikinci el piyasası için daha sakin bir ay yaşanacağı anlamına gelecektir." ifadelerini kullandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2545,58 -0,16%
  • ALTIN ONS 2398,8 -0,69%
  • BIST 100 11026,48 0,02%
  • DOLAR/JAPON YENI 159,127 0,192%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36175 -0,11772%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,31 0,2512%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,0069 0,5303%
  • EURO/DOLAR 1,0889 0,1771%
  • EURO/TURK LIRASI 35,9414 0,4508%
  • STERLIN/DOLAR 1,29595 0,34689%
Borsa Haberleri
SPK bülteninden: 1 bedelli, 2 bedelsiz onayı var
Yabancılardan son 1,5 ayın en güçlü tahvil alımı
Japonya'da Nikkei 225 endeksi tarihi rekorunu yeniledi
New York borsası Powell sonrası yükselişle kapandı
Bir şirket daha borsaya geliyor: BinBin'den halka arz başvurusu
İş Yatırım'a göre BİST’te sektörüne göre iskontolu şirketlerden getiri potansiyeli en yüksek olan 9 hisse
Papilon Savunma (PAPIL) SPK başvurusunu duyurdu
Babacan Holding halka arz planını açıkladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 7 şirket
Özyaşar Tel (OZYSR) temettü kararını duyurdu
Yiğit Akü (YIGIT) temettü kararını duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 9 şirket (8-12 Temmuz)
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (9 Temmuz)
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
HSBC, Turkcell ve Türk Telekom için hedef fiyatlarını yükseltti
GERİ
İLERİ
SPK bülteninden: 1 bedelli, 2 bedelsiz onayı var
Yabancılardan son 1,5 ayın en güçlü tahvil alımı
Japonya'da Nikkei 225 endeksi tarihi rekorunu yeniledi
New York borsası Powell sonrası yükselişle kapandı
Bir şirket daha borsaya geliyor: BinBin'den halka arz başvurusu
İş Yatırım'a göre BİST’te sektörüne göre iskontolu şirketlerden getiri potansiyeli en yüksek olan 9 hisse
Papilon Savunma (PAPIL) SPK başvurusunu duyurdu
Babacan Holding halka arz planını açıkladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 7 şirket
Özyaşar Tel (OZYSR) temettü kararını duyurdu
Yiğit Akü (YIGIT) temettü kararını duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 9 şirket (8-12 Temmuz)
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (9 Temmuz)
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
HSBC, Turkcell ve Türk Telekom için hedef fiyatlarını yükseltti
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL