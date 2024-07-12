2. el online otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor

arabam.com, haziran ayındaki ikinci el ilan verileriyle hazırlanan analizini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çevrim içi ilan platformu arabam.com'un haziran ayının ikinci el ilan verilerine göre enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda yüzde 1,8'lik bir düşüş yaşandı. Yılın başına kıyasla reel fiyatlardaki düşüş yüzde 13,4 oldu.

Haziran ayında arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda olurken model bazında bakıldığında ise haziran ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Corolla, Egea, Focus, Polo, Civic, Corsa ve Passat oldu.

arabam.com'da yayınlanan 2'inci el arazi/SUV/pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, ilanlarda en çok yüzde 19 ile Nissan Qashqai yer aldı. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Volkswagen Tiguan, Fiat Egea Cross, Kia Sportage, Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Honda CR-V ve Chevrolet Captiva izledi.

Haziranda ilanlarda 600 bin liraya kadar olan araçların oranı yüzde 58,1 oldu. 600 bin 1 lira-1 milyon lira aralığındaki araçların oranı yüzde 28,5 olurken, 1 milyon liranın üzerindeki araçların ilan oranı ise yüzde 13,3 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Trink sat! ve arabam.com oto ekspertiz Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, ikinci ele olan talebin ve fiyat düşüşünün belirli sebepleri olduğunu belirtti.

Şenay, "7 Temmuz'da yürürlüğe gireceği duyurulan 'GSR 2 regülasyonu' doğrultusunda başlayan agresif sıfır araç kampanyaları ana sebep olurken, regülasyonun yürürlüğe girme tarihinin 31 Ağustos'a kadar ertelenmesi ile ilginin sıfır araçlarda yoğunlaşmasının ve ikinci ele talebi baskılamasının devam etmesini bekliyoruz. Temmuzda yüksek faizli ikinci el araç kredisi yerine, daha düşük faizli sıfır araç kredisi kullanmak tüketici için cazip görünebilir, bu da ikinci el piyasası için daha sakin bir ay yaşanacağı anlamına gelecektir." ifadelerini kullandı.