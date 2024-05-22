Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'da yayınlanan ilanlardan hareketle 'Otomobil Piyasası Görünümü' raporu hazırlandı.

İkinci el otomobil piyasasının genel durumunu, otomobil fiyatlarını, ve arz-talep dengesini araç sınıflarına, yaş gruplarına ve yakıt türlerine göre analiz eden raporda, son dönemde otomobil piyasasında yaşanan değişimler incelendi.

Talep geriledi

Otomobil talep endeksi önceki 5 ayın aksine uzun süren bayram tatili nedeniyle nisanda azalış kaydetti. 2024 Nisan'da talep endeksi, önceki aya kıyasla yüzde 12 azalarak 93,4 yaşandı. Benzer şekilde, talep endeksi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,6 düştü.

Satışlar yüzde 17 düştü

Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 2,6 azalarak yüzde 17,1 oldu. Satılık otomobil ilan sayısı yüzde 4,9, satılan otomobil sayısı ise yüzde 17,5 geriledi.

Satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldığını gösteren 'kapatılan ilan yaşı' ise 2024 Nisan verilerine göre, bir önceki aya kıyasla 2 gün uzayarak 24,5 gün oldu.

Fiyatlar 10 aydır geriliyor

Enflasyondan arındırıldığında, otomobil ortalama reel fiyatları 10 aydır düşüyor. Reel fiyat endeksi marta kıyasla yüzde 2,1 azalarak 179,9 gerçekleşti. Reel fiyatlardaki yıllık artış oranın da düştüğü kaydedilirken, mayısta yüzde 47,9'a ulaşan artış oranının, takip eden aylarda sürekli azalarak nisanda yüzde eksi 27,4'e geriledi.

Ortalama otomobil fiyatlı 867 bin 813 TL oldu

Ortalama otomobil fiyatlarında ise bir miktar yükseliş yaşandı. Mart ayında 859 bin 35 TL olan ortalama otomobil fiyatı, nisanda 867 bin 813 TL'ye çıktı. Buna rağmen otomobil fiyatlarındaki yıllık değişim oranında düşüş devam ederken, martta yüzde 31,8 olan yıllık artış oranı, nisanda yüzde 23,3'e geriledi.