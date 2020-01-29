2020’nin modelleri vitrine çıkıyor
Türkiye otomotiv sektörü, son yıllarda iç pazarda yaşanan talep darlığı nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçiyor.
2019’da ihracatını 30 milyar doların üzerine otomotivciler, iç piyasada ise ekonominin yeniden canlanmasını ve alım kararlarının realize olmasını bekliyor.
Sektörün merakla beklediği ‘yerli otomobil’in Aralık ayı sonunda görücüye çıkması, hem kamuoyunda hem de sektör oyuncuları içerisinde heyecanla karşılandı. Şimdilik ertelenen VW yatırımının da 2020’de realize olacağı beklentisi hakim.
Sektör temsilcileri, söz konusu yatırımlarla otomotiv ihracatının önümüzdeki 5 yıl içinde 40 milyar dolara çıkacağını öngörüyor. Otomotiv sektörünün sıkıntı yaşamaması için yıllık minimum satış rakamının 600 bin seviyelerinin altına inmemesi gerekiyor.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2019 yılında yüzde 23 azalarak 479 bin 60 adet olarak gerçekleşti. Küçülme otomobil pazarında yüzde 20, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 32 oldu.
İç pazarda toplam otomobil satışı 387 bin 256 oldu. 2020 yılında iç pazarda tablonun nasıl olacağı ise merak konusu. Bu noktada, markaların Türkiye pazarına süreceği yeni modeller de büyük önem taşıyor. 2020’de piyasaya girecek yeni araçları sizin için araştırdık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?