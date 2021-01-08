Türkiye’de ihracatın lokomotif sektörü olan otomotiv, 2020’de ağır kayıplar verdi. 2021’e umutlu giren sektör temsilcilerine göre, pandeminin durumuna göre talebin yeniden canlanması ile büyüme trendine geri dönülecek.

Türkiye ihracatının lokomotifi olan otomotiv sektörü, oldukça iyi başladığı 2020 yılında mart ayı ile başlayan pandemi süreci nedeni ile önemli kayıplar yaşadı.

En önemli ihraç pazarı olan Avrupa’nın durma noktasına gelmesi, tedarik sürecinde yaşanan kesintiler ve vaka sayısının artması sonucunda Türkiye’deki 18 fabrikadan 17’si üretimi durdurmak zorunda kaldı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.