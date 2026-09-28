İran'da dolar rekor kırdı: Tarihin en yüksek seviyesini gördü

İran yerel para birimi, ABD doları karşısında tarihinin en düşük seviyesine gerileyerek serbest piyasada rekor kırdı.

Uluslararası haber ajansları Associated Press ve Reuters'ın aktardığı verilere göre, serbest piyasada 1 ABD dolarının değeri kritik eşikleri aşarak tarihi zirvesini yeniledi. İran Merkez Bankası'nın piyasaya döviz sürmesi ve resmî kuru sabitleme çabalarına rağmen, serbest piyasa ile resmî kur arasındaki fark hızla büyümeye devam ediyor.

Uluslararası finans basını, İran para birimindeki bu sert değer kaybının arkasında ABD ve Batılı ülkelerin İran'a yönelik uyguladığı kapsamlı ekonomik yaptırımların yattığını vurguluyor. Bloomberg ve Financial Times'ta yer alan analizlerde; nükleer programla bağlantılı yaptırımların ülkenin küresel finans sistemine erişimini kısıtladığı, petrol ihracatından elde edilen gelirlerin ülkeye girişini zorlaştırdığı ve yabancı sermaye çıkışını hızlandırdığı belirtiliyor. Bu durum, piyasalarda döviz arzının sıklaşmasına ve psikolojik sınırların aşılmasına yol açıyor.