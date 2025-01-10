2025 Skoda Enyaq tanıtıldı: Özellikleri...

Şirketin açıklamasına göre Enyaq ailesi, markanın yeni tasarım dili 'Modern Solid' ile yeni bir görünüme kavuştu. Açıklamaya göre modeller 597 km’ye varan menzili ve geliştirilmiş boyutlarıyla 2025'in ikinci yarısında Türkiye yollarında olacak. İşte açıklamaya göre modellerin özellikleri:

1 YENİ TASARIM Açıklamaya göre yeni Enyaq ailesi, Modern Solid tasarım dilini benimsedi. Enyaq’ın ön bölümünü tanımlayan parlak siyah Tech-Deck ön yüz, radar sistemi ve ön kamera gibi sensörleri barındırıyor. Kaputun üzerindeki logonun yerinde ise artık Yeni Škoda yazısı kullanılıyor. Ön tarafta dikkat çekici bir diğer yenilik ise, LED’lerle aydınlatılan ışıklandırma şeridi. Tech-Deck ön yüzün üzerine yerleştirilen bu LED şerit, LED Matrix farların üst bölümünü görsel olarak birbirine bağlıyor. Yeni Enyaq’ın arka tasarımında ise yine Škoda yazısı yer alırken, C harfi formunda arka ışıklandırmalar LED teknolojisiyle geliyor.

2 SÜRTÜNME Açıklamaya göre aracın ön yüzüne entegre edilmiş ince Tech-Deck tasarımı, optimize edilmiş hava perdeleri, radyatör ile ön tampon arasındaki boşluğun azaltılması ve aerodinamik olarak geliştirilmiş yeni jantlarla aracın sürtünme kat sayısı iyileştiriyor. Škoda mühendisleri Enyaq’ın sürtünme katsayısını 0,264’ten 0,245’e, Enyaq Coupe’nin ise 0,234’ten 0,225’e düşürdüklerini söylüyor.

3 İki gövde tipi: Enyaq ve Enyaq Coupé Yeni Enyaq ailesi, daha önce olduğu gibi SUV ve SUV Coupé olmak üzere iki farklı gövde tipinden oluşuyor. Her iki aracın da aks aralığı öncekine göre 1 mm artarak 2,766 mm’ye ulaşıyor. Yeni Enyaq 4,658 (+9) mm uzunluğa, 1,879 mm genişliğe ve 1,622 (+1) mm yüksekliğe sahip. Daha sportif hatlara sahip yeni Enyaq Coupé ise 4,658 (+5) mm uzunluk, 1,879 genişlik ve 1,623 (+2) yüksekliğe sahip.

4 MENZİL Açıklamaya göre iki farklı batarya boyutu ile sunulan yeni Enyaq, 150 kW’den 210 kW’ye kadar güç üreten motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. 63 kWh batarya kapasiteli Enyaq 60, arka aksta bulunan 150 kW elektrik motoruyla 310 Nm tork değerine sahip. 82 kWh ile daha büyük bir bataryayı gövdesinde bulunduran Enyaq 85, arkaya konumlandırılan 210 kW güç ve 545 Nm tork üreten elektrikli bir motora sahip. Ürün gamının en üstünde yer alan Enyaq 85x ise, 82 kWh bataryayı, arkada konumlanan elektrikli motora ek olarak ön aksta da elektrik üniteyle kombine ederek dört tekerlekten çekiş imkânı sunuyor. Enyaq 85x de 210 kW güç ve 545 Nm tork değerlerine sahip. Enyaq 85 ve Enyaq 85x modelleri 0-100 km/s hızlanmalarını 6.7 saniyede gerçekleştiriyor. Açıklamaya göre 590 kilometreden fazla menzile sahip yeni Enyaq’ın 82 kWsa bataryası, 175 kW maksimum şarj gücü ile DC hızlı şarj istasyonlarında batarya seviyesini %10’dan %80’e 28 dakikada doldurulabiliyor.

5 BAGAJ HACMİ Enyaq SUV modeli 585 ile 1.710 litre, Enyaq Coupé modeli ise 570 ile 1.610 litre arasında bagaj hacmi sunuyor.

6 DONANIM 5 inçlik dijital kokpit ve 13 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı Enyaq ailesinin standart donanımları arasında yer alıyor. Standart donanımlar arasında KESSY Advanced (yaklaşırken kapıları otomatik açma ve uzaklaşırken otomatik kilitleme) ve 3 bölgeli Climatronic klima sistemi bulunuyor. Bunlara ek olarak panoramik cam tavan, ısı pompası ve dış arka koltuklar için ısıtma fonksiyonu gibi paketler de Yeni Enyaq ailesinin öne çıkan donanımları arasında yer alıyor.