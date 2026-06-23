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2026 Audi A3 sahneye çıktı: Kokpit baştan aşağı değişti

Audi, 2026 model A3 ailesini kapsamlı bir güncellemeyle yeniledi. Dış tasarım büyük ölçüde korunurken, iç mekânda dev panoramik ekranlar, yenilenen direksiyon ve gelişmiş sürüş destek sistemleri dikkat çekiyor.

Ekonomist
Ekonomist
Son Güncellenme:
2026 Audi A3 sahneye çıktı: Kokpit baştan aşağı değişti

Audi, 2026 model yılı için A3 ailesini kapsamlı bir güncellemeden geçirdi. S3 ve RS 3 dahil tüm versiyonları kapsayan yeniliklerde dış tasarımda büyük değişikliklere gidilmezken, iç mekân tamamen yeni bir dijital kokpite kavuştu. Ayrıca sürüş destek sistemleri de daha gelişmiş özelliklerle donatıldı.

1 Yeni Audi A3'te dijital dönüşüm

Yeni Audi A3'te dijital dönüşüm

2026 Audi A3'ün en dikkat çekici yeniliği, markanın "Curved Display" adını verdiği yeni kokpit tasarımı oldu. Sistemde 11,9 inçlik Virtual Cockpit gösterge ekranı ile 12,8 inç boyutundaki MMI panoramik multimedya ekranı bir araya getirildi. Gösterge paneli boyunca uzanan geniş dekor şeridi sayesinde daha modern ve yatay bir tasarım anlayışı benimsendi.

2 Fiziksel Tuşlar Ortadan Kalktı

Fiziksel Tuşlar Ortadan Kalktı

Yeni A3'te klima kontrol ünitesindeki fiziksel tuşlar kaldırıldı. Direksiyondaki düğmeler de yeniden tasarlanırken, çok fonksiyonlu kumandalar için mekanik kaydırma silindiri (roller) tercih edildi.

 

3 Farklı malzeme alternatifleri sunuldu

Farklı malzeme alternatifleri sunuldu

Audi, iç mekânda karbon, Dinamica mikrofiber ve farklı tekstil seçenekleri olmak üzere dört farklı malzeme alternatifi sunuyor.

 

4 Kablosuz şarj güçlendirildi

Kablosuz şarj güçlendirildi

Revize edilen orta konsolda telefon bölmesi sürücüye dönük şekilde konumlandırıldı. Kablosuz şarj ünitesi ise artık 25 W güç sunuyor.

Kullanıcılar iki kollu direksiyon seçeneklerinin yanı sıra S line ve S modellerine özel üstten ve alttan düzleştirilmiş üç kollu direksiyonlar arasında tercih yapabilecek.

5 Sürüş destek sistemleri daha akıllı hale geldi

Sürüş destek sistemleri daha akıllı hale geldi

Audi, sürüş destek sistemlerini Tech, Tech Plus ve Tech Pro olmak üzere üç farklı pakette sunuyor. Entegre adaptif sürüş asistanı plus sistemi; 210 km/s hıza kadar şerit takibi yapabiliyor. Otomatik şanzımanlı modellerde sistem, yol çizgileri ve trafik verilerini analiz ederek hem direksiyon hem de hız kontrolünü üstlenebiliyor.

6 Sinyal verildiğinde kendi kendine şerit değiştirebiliyor

Sinyal verildiğinde kendi kendine şerit değiştirebiliyor

Otoyolda aktif hale gelen sistem, sürücünün sinyal vermesiyle otomatik şerit değiştirme işlemini gerçekleştirebiliyor. Araç, kırmızı ışık öncesinde yavaşlayıp durabiliyor, yeşil ışıkta ise tekrar hareket ederek sürüşü sürdürebiliyor.

7 Sürü verileriyle hızını ayarlıyor

Sürü verileriyle hızını ayarlıyor

Yeni sistem, ilk kez diğer araçlardan elde edilen "sürü verilerini" (swarm data) kullanarak yolun ortalama hızına göre tempoyu otomatik olarak optimize ediyor.

 

8 S3 ve RS 3 modelleri de güncellendi

S3 ve RS 3 modelleri de güncellendi

Audi'nin kompakt sınıftaki sportif üyeleri S3 ve RS 3 de aynı dijital kokpit ve gelişmiş sürüş destek teknolojilerinden yararlanacak. Böylece 2026 model A3 ailesi, teknoloji tarafında markanın en güncel özelliklerini kompakt sınıfa taşımış olacak.

 

9 Yeni A3’te şerit takibi artık veriye bağlı çalışıyor

Yeni A3’te şerit takibi artık veriye bağlı çalışıyor

Audi’nin yeni A3 modelinde sürüş destek sistemleri dikkat çeken bir yenilikle güncellendi. Araç, çevrimiçi veri tabanı sayesinde yol çizgileri net biçimde algılanmasa bile şerit yönlendirme özelliğini devreye sokabiliyor. Bu sistem, özellikle şehir içi ve uzun yol kullanımında sürüş güvenliğini artırmayı hedefliyor. Özellik araç teslimiyle birlikte 3 yıl boyunca ücretsiz sunulurken, sonrasında abonelikle devam ettirilebiliyor.

 

10 360 derece kamera ile tam çevre kontrolü

360 derece kamera ile tam çevre kontrolü

Yeni A3’te park manevraları artık çok daha gelişmiş bir yapıya kavuştu. Dört adet geniş açılı kamera sistemi sayesinde araç çevresi MMI ekranında üç boyutlu ve 360 derece görüntüyle izlenebiliyor. Bu sistem, dar alanlarda sürücüye tam görüş sağlayarak manevra kabiliyetini artırıyor ve park sürecini daha güvenli hale getiriyor.

11 Park asistanı plus ve pro ile otonom park deneyimi

Park asistanı plus ve pro ile otonom park deneyimi

Park asistanı Plus ve Pro sistemleri, park çizgilerini kameralar üzerinden algılayarak aracı paralel ve dikey park alanlarına otomatik olarak yönlendirebiliyor. Sistem bu süreçte direksiyon, gaz, fren ve vites kontrolünü tamamen üstleniyor. Böylece sürücü müdahalesi minimuma inerken, park işlemi büyük ölçüde otonom hale geliyor.

12 Uzaktan park ve “öğretilmiş park” özelliği

Uzaktan park ve “öğretilmiş park” özelliği

Park asistanı Pro, yalnızca araç içinden değil akıllı telefon üzerinden de kontrol edilebiliyor. Sürücüler, araç dışındayken park etme veya park alanından çıkma işlemini mobil uygulama ile yönetebiliyor. Ayrıca “öğretilmiş park” fonksiyonu sayesinde 50 metreye kadar olan en fazla 5 farklı park manevrası hafızaya kaydedilerek otomatik şekilde tekrar uygulanabiliyor.

13 Dijital bağlantı özellikleri uzaktan kontrol sunuyor

Dijital bağlantı özellikleri uzaktan kontrol sunuyor

Yeni A3’te bağlantı teknolojileri de önemli ölçüde genişletildi. Mobil uygulama üzerinden aracın kilit durumu, park konumu, camlar ve aydınlatma sistemi kontrol edilebiliyor. Bunun yanında kilometre, yakıt seviyesi, lastik basıncı, yağ durumu ve bakım bilgileri de uzaktan görüntülenebiliyor. Klima ve kapı kilitleme gibi temel işlemler de dijital olarak yönetilebiliyor.

14 Gövde seçenekleri ve motor korunuyor

Gövde seçenekleri ve motor korunuyor

A3 ailesinde gövde seçenekleri büyük ölçüde korunmuş durumda. Sportback ve Sedan versiyonlarına ek olarak Allstreet modeli de ürün gamında yer almaya devam ediyor. Bu versiyon daha yüksek yerden yapısı ve SUV tarzı tasarım detaylarıyla öne çıkıyor. Motor tarafında ise 116 bg ve 150 bg güç üreten benzinli ve dizel seçenekler sunuluyor.

15 Hibrit versiyonda daha uzun menzil ve hızlı şarj

Hibrit versiyonda daha uzun menzil ve hızlı şarj

A3 e-hybrid versiyonunda güç seçenekleri 204 bg ve 272 bg olarak belirlenmiş durumda. WLTP verilerine göre model, tamamen elektrikli kullanımda 143 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Batarya, DC hızlı şarj desteği sayesinde yaklaşık 30 dakikada şarj edilebiliyor. Ayrıca römork çekme kapasitesi 300 kg artırılarak 1.700 kg seviyesine çıkarılmış.

16 S3 ve RS 3 performans odaklı sürüşe devam ediyor

S3 ve RS 3 performans odaklı sürüşe devam ediyor

Sportif A3 türevlerinde quattro dört tekerlekten çekiş sistemi ve Torque Splitter teknolojisi yer alıyor. S3 modeli 333 bg gücündeki dört silindirli motorla gelirken RS 3, 400 bg üreten beş silindirli motoruyla serinin en güçlü versiyonu olarak konumlanıyor. RS 3 ayrıca geniş gövde yapısı ve özel ışık imzalarıyla görsel olarak da ayrışıyor.

17 Satış tarihi ve fiyatlar netleşti

Satış tarihi ve fiyatlar netleşti

Makyajlı Audi A3 modellerinin Eylül 2026 itibarıyla satışa sunulması planlanıyor. Almanya başlangıç fiyatı A3 için 31.850 € olarak açıklanırken, hibrit versiyon 45.350 €’dan başlıyor. Performans modellerinde ise S3 57.200 €, RS 3 ise 68.500 € başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak.
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Audi A3 Audi 2026 AUdi otomobil
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