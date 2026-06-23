2026 Audi A3 sahneye çıktı: Kokpit baştan aşağı değişti

Audi, sürüş destek sistemlerini Tech, Tech Plus ve Tech Pro olmak üzere üç farklı pakette sunuyor. Entegre adaptif sürüş asistanı plus sistemi; 210 km/s hıza kadar şerit takibi yapabiliyor. Otomatik şanzımanlı modellerde sistem, yol çizgileri ve trafik verilerini analiz ederek hem direksiyon hem de hız kontrolünü üstlenebiliyor.