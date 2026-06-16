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Sıfır otomobil satışları mercek altında: İnceleme başlatıldı, usulsüzlüklere ceza yolda

Koronavirüs pandemisi sonrası yaşanan çip krizi nedeniyle sıfır araç tedarikinde yaşanan sorunların ardından ortaya çıkan ilave ücret ödeme ve ek aksesuar uygulamaları incelemeye alınırken, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 2021-2024 yılları arasında otomobil satın alanlardan bu işlemlere ilişkin açıklama talep etmeye başladı.

Ekonomist
Ekonomist
Sıfır otomobil satışları mercek altında: İnceleme başlatıldı, usulsüzlüklere ceza yolda

Koronavirüs pandemisinin ardından yaşanan çip krizinin sıfır araç bulunabilirliğini olumsuz etkilediği 2021-2024 döneminde, otomobil almak isteyenler kimi zaman sıraya girmek, ek aksesuar satın almak ya da teslimat sıralamasında öne geçebilmek için ilave ücret ödemek zorunda kaldı. 

Elden tahsil edilen ücretlere ilişkin iddialar üzerine harekete geçen Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, söz konusu yıllarda araç satın alanlara gönderdiği yazılarla elden ödemeler ve ek aksesuar uygulamalarına ilişkin izahat talep ediyor. 

Bu dönemde yaklaşık 4 milyon araç satışı gerçekleşti.

1 Araç sahiplerinden belge talebi

Araç sahiplerinden belge talebi

NTV'de yer alan habere göre, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, araç sahiplerinden satın alma bedelini, ödemenin hangi yöntemle gerçekleştirildiğini ve tüm ödeme işlemlerine ait dekont, makbuz ile kredi kartı slipleri gibi belgeleri paylaşmalarını isterken, nakit ödeme yapılmışsa bunun da ayrıntılı şekilde belirtilmesini talep etti.

2 Aksesuar ve hizmetler mercek altında

Aksesuar ve hizmetler mercek altında

Başkanlık, araç alımı sırasında park sensörü, navigasyon, yan basamak, boya koruma ve benzeri ek ürün ya da hizmetlerin satın alınıp alınmadığına ilişkin bilgi isterken, bu işlemleri gerçekleştiren firmalar, ödemelerin yapıldığı şirketler ve düzenlenen faturalarla ilgili detayların da paylaşılmasını talep ediyor. Ek aksesuar ve hizmetler için yapılan ödemelere ait belgeler de inceleme kapsamında isteniyor.

3 Aksesuarların teslim süreci inceleniyor

Aksesuarların teslim süreci inceleniyor

Ayrıca, araç teslim edilirken faturada yer alan aksesuar ve ek donanımların araç üzerinde bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi de talep ediliyor. İnceleme kapsamında, söz konusu aksesuarların teslim anında mevcut olup olmadığı ya da aracın teslim alınmasının ardından serviste sonradan takılıp takılmadığı da sorgulanıyor.

4 Aksesuar ödemelerinin detayları isteniyor

Aksesuar ödemelerinin detayları isteniyor

Başkanlık, aksesuar faturasında yer alan tutarın ne zaman ve hangi yöntemle ödendiğine ilişkin bilgi de talep ediyor. Bu kapsamda ödemenin araç tesliminden önce mi, sonra mı ya da araç bedeliyle birlikte mi yapıldığı ile nakit, havale veya kredi kartı gibi hangi yöntemlerin kullanıldığı soruluyor.

5 Diğer ödemeler de incelenecek

Diğer ödemeler de incelenecek

Başkanlık, aksesuar, ek garanti ve sigorta gibi kalemlerin dışında aracı satan firmaya herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi de talep ediyor. Söz konusu ödemelerin bulunması halinde bunlara ilişkin detayların paylaşılması isteniyor.

6 15 gün içinde yanıt verilmesi gerekiyor

15 gün içinde yanıt verilmesi gerekiyor

Başkanlık, talep edilen bilgilere ilişkin detaylı ve açık şekilde hazırlanacak imzalı bir açıklama yazısının, kimlik fotokopisi ve iletişim bilgileriyle birlikte 15 gün içinde ilgili müfettişliğe gönderilmesini istiyor.

7 Eksik bilgiye ceza uygulanacak

Eksik bilgiye ceza uygulanacak

Başkanlık, talep edilen bilgilerin süresi içinde gönderilmemesi ya da eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası uygulanacağını bildirdi. Açıklamada, ikinci kez verilen süreye rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ise cezanın iki kat artırılarak uygulanacağı ifade edildi.
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