Sıfır otomobil satışları mercek altında: İnceleme başlatıldı, usulsüzlüklere ceza yolda

Başkanlık, aksesuar faturasında yer alan tutarın ne zaman ve hangi yöntemle ödendiğine ilişkin bilgi de talep ediyor. Bu kapsamda ödemenin araç tesliminden önce mi, sonra mı ya da araç bedeliyle birlikte mi yapıldığı ile nakit, havale veya kredi kartı gibi hangi yöntemlerin kullanıldığı soruluyor.