Foxconn Avrupa'da otomobil üretecek: Dev fabrika için tarih belli oldu

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden biri olan Foxconn, özellikle iPhone üretimiyle tanınıyor. Şirket son yıllarda elektrikli araç sektörüne de yatırım yapıyor.

Foxconn, mart ayında otomotiv sektörüne yönelik elektrik motorları geliştiren Belçika merkezli Magnax'ın çoğunluk hissesini satın aldı. Şirket bu yatırım için 35 milyon euro ödeme yaptı.