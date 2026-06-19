Foxconn Avrupa'da otomobil üretecek: Dev fabrika için tarih belli oldu

Polonya, elektrikli otomobil üretiminde yeni bir adım atıyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkenin Tayvan merkezli teknoloji şirketi Foxconn ile ortak çalışacağını açıkladı.
Anlaşma kapsamında devlet destekli ElectroMobility Poland ile Foxconn ortak bir şirket kuracak. İki taraf, Polonya'nın güneyindeki Jaworzno kentinde büyük bir üretim tesisi inşa etmeyi planlıyor.
1 Üretim 2029 yılında başlayacak
Yeni fabrikada üç farklı elektrikli SUV modelinin üretimi yapılacak. İlk araçların 2029 yılında banttan çıkması hedefleniyor.
Projenin uzun vadeli planına göre tesis yılda 400 bin araç üretebilecek kapasiteye ulaşacak.
2 Avrupa satış hakları Polonya'da olacak
Başbakan Donald Tusk'ın açıklamasına göre üretilecek araçların Avrupa'daki satış hakları Polonya hükümetine ait olacak.
Polonya hükümeti proje için 4,5 milyar zloti, yani yaklaşık 1,06 milyar euro kaynak ayırdı. Tarafların son ve bağlayıcı anlaşmaları sonbahar aylarında imzalaması bekleniyor.
3 Foxconn otomotiv yatırımlarını artırıyor
Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden biri olan Foxconn, özellikle iPhone üretimiyle tanınıyor. Şirket son yıllarda elektrikli araç sektörüne de yatırım yapıyor.
Foxconn, mart ayında otomotiv sektörüne yönelik elektrik motorları geliştiren Belçika merkezli Magnax'ın çoğunluk hissesini satın aldı. Şirket bu yatırım için 35 milyon euro ödeme yaptı.