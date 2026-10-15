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Turizmin başkentinde havayolu yoğunluğu: Eylül bilançosu açıklandı

Antalya Havalimanı'nda bu yılın ocak-eylül döneminde yolcu trafiği 30 milyon 144 bin 861 olarak gerçekleşti.

Turizmin başkentinde havayolu yoğunluğu: Eylül bilançosu açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın 2026 yılı eylül ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Antalya Havalimanı'nda eylülde iç hat yolcu trafiği 695 bin 492, dış hat yolcu trafiği 4 milyon 345 bin 788 oldu. Böylece eylülde 5 milyon 41 bin 280 yolcuya hizmet verildi.

Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 4 bin 503, dış hatlarda 24 bin 452 olmak üzere toplamda 28 bin 955'e ulaştı.

Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise eylül ayında 63 bin 472 ton oldu.

1 Ocak-30 Eylül döneminde ise Antalya Havalimanı'nda 30 milyon 144 bin 861 yolcuya hizmet verildi, uçak trafiği 182 bin 452, yük trafiği 365 bin 263 ton olarak gerçekleşti.

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Anadolu Ajansı
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